一場同學丨許廷鏗晒與欣宜MV花絮照　願做對方一世「後盾」：所有祝福送給我的「巨孖寶」

▲ 好感動！

許廷鏗（Alfred）與鄭欣宜（Joyce）向來老友鬼鬼，近日他邀得好友Joyce擔任MV女主角，因而令樂迷十分期待，從MV片段所見，神隱半年「復出」的鄭欣宜狀態超好！

故事裡，許廷鏗跟欣宜這對好友一起追音樂夢，為創作歌曲而努力，不眠不休之餘又要捱杯麵，惟二人卻樂在其中。由於許廷鏗跟欣宜現實中為一對好朋友，故二人演繹上可說零違和感。

Alfred受訪時透露好友狀況：「大家睇到佢演出都應該知道佢狀態真係好好，我地當日前拍足20個鐘，佢由朝到晚都一如以往咁專業同充滿正能量，令整個拍攝團隊都好歡樂！以我所知佢已經非常ready投入工作，好快大家會見到佢。作為朋友替佢開心，希望大家熱烈歡迎佢回歸！」

許廷鏗演唱會與樂迷歡度聖誕節 Alfred邀欣宜做嘉賓：大家都掛住舞台上嘅Joyce

大晒MV花絮照

今日（11月9日）Alfred晒出多張MV花絮照，見二人真情流露，其中一張Alfred仲攬住Joyce合照，非常有愛，足見二人感情要好。

Alfred留言：「

我人生最重視的關係就是『友情』

對 是擺放在第一位的那種重要性。

有一些朋友你會比家人見得更多

能成為密友也大概要用愛去經營

更重要是朋友是我們自身選擇的

成為家人愛人可能需要依賴天意

朋友遇上可以萍水相逢互不相干

我卻更相信用心感受可造就緣份」

▲ 二人感情十分好。

他自言絕不容易一段友誼的人：「



這個是我對於每個相遇的「固執」

而我不是容易放棄一段友誼的人

我相信成就這MV就是因為不放棄

只要互相都不放棄我就『仍會等』」

Alfred願做Joyce的「後盾」：「



我未明白個天點解將我地拉埋一齊

不過只要她準備好我樂意互相扶持

跟以往一樣甚至比以往更好的往前

把我所有的祝福送給我的『巨孖寶』



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