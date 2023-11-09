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育兒心得丨害羞小朋友抗拒主動打招呼 張嘉兒3招教法育成禮貌孩子

育兒資訊 15:53 2023/11/09

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獲正面管教家長認證講師的張嘉兒，不時分享育兒心得，今次就分享育成禮貌孩子的方法。

孩子不打招呼，容易被誤解為家長沒家教嗎？若用強迫的方法，往往會弄巧反拙，讓孩子更反感。獲正面管教家長認證講師的張嘉兒，分享3招正向管教，讓怕羞小朋友抗拒主動打招呼，育成禮貌孩子，「盡量唔好喺其他人面前逼佢道歉，責罵佢冇禮貌！」。

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2女之母的張嘉兒日前在其Facebook專頁Mama College分享3招教法，令孩子一步一步育成禮貌寶寶，她以幼女Baby Hannah為例，指女兒比較怕羞，有時叫她跟別人打招呼或道謝說「唔該、多謝」都不太願意，有時更會躲在嘉兒的腳後，如果你們的小朋友也出現同樣情況，可以試試嘉兒這3個方法。

方法1：不要強迫孩子立刻道謝或跟人打招呼

嘗試第一步喺佢面前，自己多啲講「唔該」、「多謝」、「早晨」，讓小朋友了解，呢幾句說話，其實可以係好自然。

如果小朋友真係好怕羞，教佢最少可以嘗試微笑點頭，等佢覺得原來自己都做得到，可以一步一步嚟！

方法2：避免在他人面前迫孩子道歉責罵沒禮貌

嘗試拉小朋友埋一邊，了解佢嘅感受，分享有時唔開心嘅時候，可能真係會忘記了用友善方法溝通，可以一齊討論下次應該點做，冷靜咁同佢有個交談，仲好過當場令到佢出醜，因為你同你嘅小朋友應該係同1 team，淨係話佢冇禮貌，就錯過咗教佢點樣有禮貌㗎啦！

方法3：不要只記著孩子的弱點

唔好淨係記小朋友嘅弱點，如果留意到小朋友有改善，少少都好，都記得表揚一下，小朋友自我感覺良好，都會重複好嘅行為㗎！

張嘉兒的育兒方法是以身作則，多與孩子好好溝通，讚賞對方的優點，不要只記著孩子的弱點，並切忌使用強迫法，其實方法很簡單，而且很受用，不過家長們，你們能做到嗎？

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責任編輯：王明芳

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