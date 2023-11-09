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雙十一優惠丨雙十一輕鬆網購心頭好　順豐推三大超值優惠劵禮包

休閒消費 15:47 2023/11/09

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順豐集運趁著雙十一節慶推出三大優惠劵禮包，優惠金額高達100元人民幣。(網上圖片)

一年一度雙十一購物節優惠即將來臨，各大電子商貿平台推出不同限定優惠，勢必引起全城狂熱。為迎合網購跨境物流需求，順豐集運旗下跨境物流服務及時效經已全面升級，提供更方便、高效的網購體驗。順豐集運更趁著雙十一節慶，推出三大優惠劵禮包，優惠金額高達 100元人民幣，新舊會員均有機會獲得禮券獎賞。

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為慶祝雙十一節慶，即日起至明年1月15日，只要經順豐集運官網（www.sfbuy.com）、SFHK APP或「順豐集運」微信公眾號註冊成為會員，即可獲得價值 35元人民幣的「新人禮」，當中包括一張價值15元人民幣的優惠券和兩張價值 10元人民幣的優惠券。每名新會員最多可領取一次新人禮優惠券禮包，在首次使用順豐集運時即享折扣優惠。

同時，現有會員每成功推薦一位好友註冊，並在30天內完成包裹出庫（中國內地至港澳流向），將可獲得價值50元人民幣的「薦新禮」，包括五張價值10元人民幣的優惠券，推薦計劃更不限次數。

此外，只需將活動海報轉發至社交媒體，並在轉發後的第二天聯繫順豐的線上客服，出示相關轉發截圖，即可領取價值20元人民幣的「粉絲禮」。活動期間每位會員最多可領取三次「粉絲禮」，每次均需提供不同日期的分享截圖。立即把握機會，領取三大優惠劵禮包，在雙十一輕鬆選購心頭好！優惠詳情請參閱︰https://bit.ly/46IY0SU。

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責任編輯︰陳珈希

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