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【新藥審批】ICH接納本港成為觀察員　政府：建立藥物審批踏出重要一步

社會 15:52 2023/11/09

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(資料圖片)

衞生署今日（9日）公布中國香港於10月31日在「國際醫藥法規協調會議」於捷克共和國舉行的大會上，獲正式通過成為其觀察員，為香港長遠建立「第一層審批」藥物和醫療器械註冊制度踏出重要一步。

醫務衞生局局長盧寵茂教授欣悉喜訊，並表示目標是按部就班，由現時的「第二層審批」起步，建立國際和國內認可的「第一層審批」制度，以做到日後不需要等待其他藥械監管機構的審批，而直接根據臨床數據和專家意見，在本港審批藥物、醫療器械和技術。此舉有助病患者更早使用最先進的新藥，亦可吸引更多本地及海內外藥械企業，選擇在香港進行研發和臨床試驗，並逐步加強香港審批的能力、認受性和地位，確保最終的藥械審批獲內地及國際認可。

按自政府於施政報告的藍圖公布，當局長遠會於建立第一層審批機制後，向「國際醫藥法規協調會議」提交5-6年臨床數據，以獲得正式成為會員的資格，獲得國際認可。

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責任編輯：陳展棋 

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