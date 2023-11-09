【救援演習】新北跑道舉行飛機事故及救援演習　模擬客機引擎碰撞起火

▲ 新北跑道舉行飛機事故及救援演習，模擬客機引擎碰撞起火。（香港國際機場）

香港國際機場今晨在新北跑道舉行飛機事故及救援演習，測試機場處理多個事故情景的應變能力，當中涉及飛機事故及隨後在機艙內有化學品滲漏。

香港國際機場今晨在新北跑道舉行飛機事故及救援演習，測試機場處理多個事故情景的應變能力，當中涉及飛機事故及隨後在機艙內有化學品滲漏。

演習於凌晨2時15分開始，模擬一架抵港客機在北跑道着陸時，其引擎與跑道發生碰撞，然後起火，懷疑是清潔劑的化學品亦滲漏至主機艙，機上部分旅客及機組人員的眼睛及皮膚受刺激而感到不適。航空交通管制指揮塔立即啟動失事警報，香港機場管理局亦啟動機場緊急應變中心，以助不同部門及機構協調及溝通。消防處及香港警務處等緊急應變部門隨即抵達事故現場展開滅火及救援、提供醫療、運送傷者及其他支援。消防處危害物質專隊奉召到場，於新設置的洗消及救援設施為傷者進行清洗及護理程序。

演習亦模擬處理事故的死傷者，其中傷者被送往四間公立醫院；無受傷的旅客則被送往機場的旅客接待中心，在辦理入境及海關手續後，再送往為演習而在機場設立的親友接待中心。機管局聯同香港航空、消防處、香港警務處及民航意外調查機構舉行模擬聯合記者會，交代事故及救援行動的情況。超過30名來自本地六間大學的學生參與扮演記者。演習於上午6時45分結束。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，香港國際機場一向安全至上。隨着客運量持續穩定回升，演習為機場同業提供寶貴機會，測試在緊急情況下的應變及危機處理能力。這是機管局第二次在新北跑道進行演習，亦是消防處危害物質專隊首次就化學、生物、輻射及核製劑事故情況，啟動新設置的洗消及救援設施。演習順利完成，顯示已準備就緒。

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記者：黃穎津