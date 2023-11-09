【搶人才】李家超籲介紹男女朋友予高才　鼓勵在港落地生根、百子千孫

▲ 特首李家超。（林宇翔攝）

「人口老化」浪潮席捲全球，香港出生率持續處於低水平，政府早前在施政報告推出一系列鼓勵生育措施。李家超今日（9日）出席香港高才通人才服務協會創立典禮時，鼓勵透過「高才通」來港的高才在港落地生根，百子千孫，貢獻香港，「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們都可以，最好結婚、生孩子、買房子。」

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勞福局局長孫玉菡提到，「高才通」每月平均收到逾5,000份申請，而高才除了高薪和高學歷，亦非常年輕，30歲以下佔三分之一，40歲以下佔約70%，50歲以下更佔95%，對面對老齡化挑戰的香港社會而言，年輕人到來非常重要。

他又稱，4.3萬宗獲批的「高才通」申請，同時帶來了約4萬多名配偶或孩子，對香港社會發展帶來動力，盼未來可吸引更多人透過不同渠道來港發展。

另外，立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍說，所有高才會員在中大醫院生育將有9折優惠。

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記者：梁薾心