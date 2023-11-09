【流感疫苗】衞生署視察流感疫苗外展接種　各項計劃總體接種率按年增兩成

▲ (資料圖片)(政府新聞處)

衞生署署長林文健與衞生防護中心總監徐樂堅今日（9日）上午到訪觀塘保良局李筱參幼稚園暨幼兒園，視察該校進行季節性流感疫苗接種的安排，並呼籲家長盡早為子女安排接種季節性流感疫苗，以應對流感季節。

今年是該校第五年參與外展接種活動，是次活動有約50名學童接種了流感疫苗，佔全校學生人數約七成半。衞生署預先安排採購和運送疫苗，而公私營合作外展隊則負責今日到該校為學童接種。

政府發言人表示，「季節性流感疫苗學校外展計劃」、以及「疫苗資助學校外展（可額外收費）計劃」，今年共有約330間中學、約570間小學和約870間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心參與上述兩個計劃，分別佔全港相關學校的約六成半、八成半及七成半。

截至10月31日，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約280,700及494,600劑季節性流感疫苗。各項計劃下整體共接種約888 400劑季節性流感疫苗，較去年同期增加約兩成。

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責任編輯：陳展棋