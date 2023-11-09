蝨患危機｜蝨患肆虐多國恐襲港　消委會教2大外遊防蝨貼士

▲ 消委會教2大外遊防蝨貼士。

蝨患問題蔓延多國，外出旅遊恐帶蝨回家。消委會總幹事黃鳳嫺就分享防蝨2大貼士，近期旅遊入住酒店相當實用。

最新影片：

就近日南韓繼英、法等國爆發蝨患後，也引起本港市民關注，憂心外遊會帶蝨回家。為此，消委會總幹事黃鳳嫺今日（9日）就分享了兩大實用外遊防蝨貼士，包括是一，揀選酒店時，選擇訂一些新近落成的酒店；二，自備一次性枕袋、床單使用，甚至自備睡袋作分隔。

其實，過往消委會亦曾教路防治床蝨的方法，在了解防治方法之前，應先拆解床蝨為患的跡象。

床蝨由於怕光，日間一般會藏匿於牆壁、牆紙、床架、衣櫃、被褥、地毯、地板、門框或梳化等縫隙。如發現有卵殼、若蟲脫皮、暗紅或鐵銹紅色的排泄物殘漬，即顯示附近有床蝨匿藏為患；如同時嗅到獨特的難聞氣味，則顯示為患情況嚴重。

床蝨體積細小，而且善於匿藏在家具和縫隙中，即用滅蟲劑，也需要很仔細地把滅蟲劑噴到每條隙縫，只要有少量床蝨躲藏在沒有防治的地方，蟲害便可能再出現。

4大防治床蝨方法

而根據消委會從香港蟲害控制從業員協會得來的資料，綜合出幾個防治床蝨的方法：

1. 物理方式

吸塵器處理：用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。市民亦可在吸塵器的收集袋中先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。

蒸氣噴射：使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫（包括床墊、梳化墊、窗簾、各種家具等）的床蝨。要注意沒有被高溫蒸氣殺掉的床蝨可能會再次出現，故需施用具殘留性的殺蟲劑，預防床蝨再現。

清洗紡織品：先用密封厚膠袋或膠箱盛載被床蝨污染的衣物、床單、窗簾等，然後用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗，若以乾衣機將衣物、被舖焗乾更佳。待床蝨患處及懸掛衣物的衣櫃等地方經防治處理，確保沒有床蝨後才放回原處。

2. 熱力處理

先把蟲患處或房間密封，然後將乾熱空氣導入蟲患處，或替房間加熱的方法，將溫度保持在45°C至60°C之間及維持不少於60分鐘。

3. 化學防治

於家居隱閉處及縫隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑，確保殺蟲劑能滲透到床蝨藏身處。另可使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

4. 環境防治

定期檢查及洗擦家具，勤洗被褥、衣物，保持家居環境乾爽，避免用二手家具，以及盡快更換剝落的牆紙及填塞牆壁、家具和床蝨可滋生的縫隙及孔洞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣