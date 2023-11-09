【職場糾紛】不堪上司爆粗辱罵告上法庭　00後打工仔獲賠100蚊：精神層面無價

▲ 一名00後打工仔被上司爆粗辱罵後，告上法庭。

工作上，有時難免會遇到「受氣」的時候，而不少人也會選擇啞忍。近日，一宗職場上發生的糾紛被搬上了法庭，一名00後的男生因為不滿90後的上司對其「爆粗」辱罵，繼而將對方告上法庭，最終更獲得勝訴。原告人的行為獲得了大量的喝采聲，有網友戲稱事件為「00後整頓職場」。

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綜合內地媒體報導，該名申訴人化名小港，今年23歲，而被告者則為劉氏，是小港的直屬上司。事件追溯到今年6月初某天，小港當時正在辦公室內偷懶打機，剛巧被劉氏發現。

當下小港自知理虧，打算讓對方小懲大誡一下就可以，怎料，劉氏要求辭退自己或是自己辭職，二擇其一。數天後，劉氏便要小港交低自己的工作，小港不接受，繼而與對方爭執起來。當時小港下意識地開了錄音機，記下了劉氏當時對他「爆粗」的內容。此外，劉氏也曾在通訊群組中，說出了人身攻擊的說話，

最適合你的工作可能是去墳場念悼詞。

小港受不了屈辱，隔些日子便去到警局報警，他要求劉氏在公司當著眾人面前向自己道歉，而劉氏也答應了其要求。但事件耗到8月時，小港也未有收到劉氏的公開道歉，於是他把心一橫直接辭職並開始著手起訴劉氏的事宜。

法庭在10月底審理案件，宣判小港勝出並對劉氏作出三個判處。第一，劉氏要在七日內在通訊群組中發出對小港不少於50字的道歉文；第二，把不少於50字的道歉聲明張貼在公司內不少於三日；七日內向小港支付100元人民幣（約109港元）的精神賠償金。

事後，小港接受訪問稱，是次起訴用了大約1,000人民幣（1090港元），雖然這次的賠償遠未能支付到金錢及時間的成本，但小港認為十分值得，

從精神層面來說，我獲得的精神價值是無與倫比的。

事件在網絡上曝光後，獲得了超過6萬個讚好，大量網友非常支持小港的行為，認為是「整頓了職場風氣」，「好好好！就是要這麼幹，職場上千萬不要太軟弱一步也不能退讓。」、「個人覺得挺值得，人格收到侮辱，精神受到傷害帶來的影響深遠，會反映在你未來的方方面面，無關100塊（的問題）」；不過，也有網友認為小港的態度有問題，「雖然領導罵人不對。但這種工作態度就不要出來禍害社會啦謝謝你啦~離職場遠一點，多的是想好好幹活實現自我價值的孩子~」

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責任編輯︰陳珈希