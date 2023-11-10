香港防癌會凝聚各界關顧癌友身心靈 患者病情現轉機 籲勇敢面對

▲ 香港防癌會定期舉辦癌症患者關懷聚會，與患癌的同路人、照顧者、臨床腫瘤科醫護、醫務社工，以及善長聚首一堂，互相「打氣」。

癌症病人的抗癌之路從不易走，香港防癌會提供藥物資助、專業輔導及院舍護理，與患者及照顧者攜手同行。患有四期非小細胞肺癌的Catherine是防癌會藥物資助計劃的受惠者，透過藥物資助計劃用藥後，減輕了經濟壓力，且服藥效果理想，康復在望。她籲病友努力尋找合適自己的支援，不放棄就有希望。

▲ Catherine（右）最感激丈夫一直以來的貼心照顧和支持，與她一同走過抗癌之路。

持續咳嗽確診第4期非小細胞肺癌



抗癌也要「唞唞氣」！香港防癌會定期舉辦病友聚會，讓癌症患者及照顧者在面對挑戰的抗癌路上，有輕鬆和互相打氣的機會。較早前舉行的「癌症患者關懷聚會」，除了豐富的美點佳餚外，更邀請了病人Catherine向同路人分享自身經歷。

64歲的Catherine於2021年初起發現持續有咳嗽，初時誤以為「感冒難斷尾」，但身邊的朋友發覺她日漸消瘦，促她盡快求醫。她輾轉求醫病情仍未見好轉，直至一次中醫診病時，發現她頸部近淋巴位置有腫塊，建議她立即向腫瘤科醫生求醫。同年8月，公院及私家腫瘤科醫生均證實她確診第4期非小細胞肺癌，並已擴散至淋巴及氣管，她說：「好意外，完全唔相信自己係患癌！」

正當Catherine徬徨之際，她還遇到有醫生怪責她猶豫不決︰「你還考慮？你到底知不知道自己現在是甚麼狀況？再不醫治腫瘤會大一倍！」醫生這番話令她更大壓力，甚至覺得接受治療也沒有希望。同時，身邊有不少熱心親友分享海量的抗癌資訊，一下子令Catherine難以消化，六神無主。



抗癌勇士Catherine︰「不要退縮，大家都有希望」



她努力不言棄，終於遇上「有心人」。經醫生、護士和醫務社工引航，Catherine決定接受免疫治療。該藥本身屬自費藥物，每針約4萬元，每3周打一針，6周的藥動輒8萬元。Catherine坦言，雖是小康之家，但她因患病辭去工作，同時面對龐大的藥費開支，難免為家庭造成經濟壓力。幸好熱心的醫務社工轉介她參加了防癌會的「藥物資助計劃」。Catherine先於覆診的公立醫院支付藥費及取藥，再到防癌會以現金退回藥費，大大縮短申請程序及時間，更可盡快使用藥物。Catherine形容這資助猶如「及時雨」，能緩解家庭經濟壓力，亦能得到最合適的治療。

目前，Catherine正在等候完成藥物治療後的「成績表」，初步報告已知癌細胞受控，情況理想，她勉勵癌友︰「不要怕被人知自己患病，要面對，大家也可以拿到一份好的成績表！」她又感激丈夫作為照顧者，像教練一樣，時刻提點她「積極」與「喜樂」也是治療的良藥，又經常代入她的狀態，與她結伴行山和做運動。現時Catherine可回復正常生活，繼續與家人享受愉快時光。

▲ 朱楊珀瑜表示，計劃得以繼續進行，全賴防癌會不同的合作夥伴支持。

防癌會助醫計劃惠及逾7千名癌友



在香港，有很多像Catherine這樣情況的病友，他們面對龐大的醫療開支都感到非常徬徨，幸有香港防癌會的助醫計劃，與大家攜手同行。香港防癌會主席朱楊珀瑜表示，時至今天，防癌會已幫助了超過7,000名癌症患者，發放的現金補助亦超過3,500萬港元，連同藥物資助相等於市值5億港元。她認為，計劃得以繼續進行，全賴防癌會不同的合作夥伴支持，當中包括鄭家成先生領導的周大福醫療基金有限公司，以及不同的善長和藥廠支持。亦有賴各位來自公立醫院的臨床腫瘤科醫生、醫務社工，以及護士幫助。她續指：「防癌會的『改善癌病人生活基金委員會』竭盡所能公平、專業地審視合適的資助個案，讓我們充分體現良好的『醫社合作』，有效填補癌症服務的空隙，幫助更多癌症患者。」

▲ 楊美雲醫生表示，助醫計劃為不少癌症患者及家庭減輕經濟負擔。

最新藥物現金退回計劃 先付後補貼資助



防癌會「改善癌病人生活基金委員會」主席楊美雲醫生表示，隨醫療科技發展，癌症藥物推陳出新，癌症也再不是絕症。與此同時，藥費也愈來愈貴，非每個病人能負擔。因此，防癌會的藥物資助也與時並進，例如病人可透過醫生推薦在醫管局藥房購買自費癌症藥物，再透過防癌會申請藥費現金退回，減輕經濟負擔之餘，也可減省醫護的行政工作，醫生可投入更多時間應對病人和照顧者的需求和疑問，也讓病人獲得更直接的資助。此外，防癌會的支援還涵蓋各類癌症藥物、中醫治療的資助，提供住院療養的「慈善愛心病床」，以及專業的癌症輔導等，多方面照顧患者和照顧者不同需要。

▲ 防癌會與病人代表頒贈感謝狀予各合作夥伴，當中包括慷慨捐助支持防癌會的周大福醫療基金有限公司。（圖中為周大福醫療基金有限公司主席鄭家成先生）

想知更多專業的癌症資訊、了解更多防癌會的服務或慈善計劃，可瀏覽香港防癌會網頁︰hkacs.org.hk。



（特刊）