外遊注意｜床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字　專家教呢招測試有無床蝨【附4招防蝨貼士】

▲ 床蝨危機殺到日本？訂酒店前先搜尋1組關鍵字，專家教呢招測試有無床蝨。

床蝨危機近日蔓延至韓國，而相隔一海的日本最近也出現相關討論。日韓作為旅遊熱點，令不少即將出發旅遊的港人感到擔憂，而近年日本的酒店旅館，亦持續有零星床蝨被發現的事件。

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據日媒報道，床蝨近年在日本有增加趨勢。日本控制害蟲協會表示，床蝨問題在戰時十分普遍，但從70年代起，由於衛生條件改善，加上各種殺蟲劑開始普及，個案便大幅減少。近10年的床蝨報告個案又出現上升趨勢，在2009全國的床蝨報告有130宗，但至2022年度已大增至683宗，增幅達5倍以上。

至於床蝨爆發成因，協會指出，床蝨在20度氣溫以下的天氣會進入冬眠狀態，但受氣候變化影響，床蝨已變得忘記冬眠「四季活躍」。11月天氣仍有20度以上的日數增加，可能成為這次爆發成因之一。兵庫醫科大學皮膚科學教授夏秋優就表示，酒店和旅館等地方的溫度較暖和，因此床蝨幾乎不會休眠。

而另外一個原因，可能是一般殺蟲劑已經逐漸對床蝨無效。協會表示，過往民眾只需購買超市販賣的殺蟲劑，基本便能控制床蝨蔓延，但近年床蝨對殺蟲劑的抵抗力愈來愈強，需要求助滅蟲公司方能處理。

訂酒店前搜尋1組關鍵字

在日本，床蝨叫作「トコジラミ」，或稱為「南京虫」。在搜尋日本酒店旅館時，可以特別以此為關鍵字，搜尋住客對日本酒店的評價，是否有床蝨出現。

無論5星酒店還是便宜旅館，隨時都會成為床蝨的棲息對象。不過，因床蝨無法抵受高溫，高壓蒸氣消毒可有效殺滅床蝨，因此較具規模的商務及高級酒店，都會使用高壓蒸氣將床單、被單消毒，不太會殘留床蝨。

「假眠作戰」引出床蝨

夏秋優教授曾在《讀賣新聞》一個醫療保健欄目中，介紹一種名為「假眠作戰」的方法，以測試床上是否有床蝨。他指，白天無法發現床蝨，因為它們會隱藏在縫隙中，所以方法是晚上躺在床上，把燈關上假裝睡覺，大約30分鐘後再開燈。

開燈後，若在床上發現床蝨，那代表附近應該有大量床蝨的存在；相反若試了2至3次都沒找到任何東西，則酒店房間裡可能就沒有床蝨。而除了在酒店以外，自己在家中也同樣可以應用該方法，來尋找是否有床蝨躲藏起來。

外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

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責任編輯：羅嘉欣