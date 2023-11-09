【醫療政策】盧寵茂與中山市政府會面　討論港人於內地養老政策　

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醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）與中山市人民政府副市長葉紅光率領的代表團會面，就香港的醫療衞生政策，包括基層醫療及長者醫療服務交流。會議上，盧寵茂教授向代表團介紹香港基層醫療的現況和願景，以及為應對人口高齡化及慢性疾病普及的挑戰而加強的醫療服務措施。

盧寵茂表示，中山是香港長者選作養老的熱點之一，加強與內地城巿溝通，有助我們更好地支援選擇在大灣區養老的香港長者的醫療需要。他亦表示，香港與大灣區其他城巿的距離大大拉近，人員往來日益頻繁，也深化合作，共同推動大灣區的高質量發展。

他表示，特區政府會繼續按照「優勢互補，互利共贏」的原則，在有利於香港和內地的醫療制度發展的大前提下，增加香港與內地特別是與大灣區內地城市的醫療創新及合作，共同提升兩地的醫療服務質素。

盧寵茂及相關官員，早前亦到訪北京，先後拜訪國家藥品監督管理局、衞健委以及北京天壇醫院，並與國務院港澳辦主任夏寶龍會面。

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責任編輯：陳展棋