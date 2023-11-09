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【免遣返聲請】李浩然倡用閒置方艙安置免遣返聲請者　允有條件工作換物資

政治 16:56 2023/11/09

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李浩然倡用閒置方艙安置免遣返聲請者。（趙居逸攝）

《施政報告》提出4措施處理免遣返申請，立法會議員李浩然今日發表研究報告，提出5大建議，包括鼓勵聲請人移至半開放式營區，容許有條件工作換取生活物資，加快審核聲請盡快遣返等。

研究報告指出，聲請者帶來行政及財政負擔，過去10年，與聲請人有關的政府開支總額約為95億元，逾半支出為向聲請人提供人道援助，約3成用於審核聲請和處理上訴。其中，22/23財政年度，有關開支達14億港元，比13/14年度約4.3億元，增加約3.3倍。報告又指，大部分的聲請者並非來自活躍戰區、災區或鄰近地區，而是來自比較貧窮的地方。報告引述社會聲音質疑大部分聲請人，只是為了經濟理由，濫用現行機制留港「打黑工」，期間政府還為他們提供援助，浪費資源，影響本地居民權益。

治安方面，報告引述警務處數據指，截至2021年底，約有近1.5萬聲請人在港居住，被捕率約6.3%，認為聲請人為本港帶來嚴重的治安問題。

為應對上述問題，報告提出五項建議，包括鼓勵聲請人移至半開放式營區方面。李浩然建議政府，利用閒置的「方艙」等設施，轉為半開放式營區。被問到是否意味着香港重開難民營時，李浩然表示，雖然大家不是很願意接受類似「越南船民營」，但這樣總比現在他們散落在香港整個社會要更好管理，「他們可能在劏房，可能在油尖旺、港島，無論是出來打工，或被犯罪的團夥招攬，你都估唔到。」

不宜提供現金回報

至於容許有條件工作，是否嘗試把「黑工」合法化。李浩然強調，不能以現金回報他們的工作，否則變相鼓勵更多人來打黑工，而是為他們提供物資回報，相信有關做法可減低轉售物資的情況。他又指，有關工種為何，要視乎社會的經濟環境而定，亦要對聲請人作犯罪記錄等審查。

此外，報告亦建議，港府可與不同地區簽署協議，轉移審核申請的地點不過，李浩然指，若要在其他國家尋找土地，或涉及外交問題，因此建議可嘗試與廣東省磋商，一方面，加強審查讓經由廣東入境香港的聲請人，另一方面，建議讓聲請人返回廣東處理。

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記者：趙居逸

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