【隱瞞利益】涉委聘供應商時瞞丈夫利益　香港設計中心前經理欺詐罪成候判

▲ 香港設計中心前經理涉瞞丈夫利益獲得服務合約，今被裁定欺詐等共5罪成候判。資料圖片

香港設計中心前經理涉委聘兩間供應商提供服務時，隱瞞其丈夫於供應商的財務利益，就政府資助的市場推廣項目提供服務，涉案合約總值逾39萬元。涉案前經理經審訊後，今（9日）在東區裁判法院被裁定欺詐等共5罪成。裁判官裁決時指，被告主動推動和協助丈夫取得涉案項目，並知悉丈夫有財務利益，被告沒有向設計中心披露，並非可以缺乏經驗或疏忽作解釋。被告准以30萬元保釋至11月30日判刑，以待索取社會服務令及感化報告。

被告趙嘉慧（43歲，香港設計中心前經理），被控4項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，事發於2019年3月至2020年2月。

辯方引述求情信指，被告並非因貪錢而犯案，被告及其丈夫沒有經濟壓力，擁有兩個物業收取租金。被告父親經營玩具廠，但被告未有加入家族生意，反而從事市場工作，亦因此承受劇烈胃痛。

裁判官裁決時指，辯方於本案爭議廉署人員在被告手機檢取的WhatsApp記錄，被告則供稱她於廉署人員上門搜查時，並不知道有權找律師及不一定要交出手機密碼。裁判官認為當時廉署人員的搜查令清晰，沒有字眼誤導被告交出密碼，此外，被告被帶回廉署調查時，在曾致電律師後亦有交出密碼。

裁判官續指，根據被告與丈夫的WhatsApp記錄，可見被告主動推動和協助丈夫取得涉案項目，被告亦知悉丈夫有財務利益。裁判官指，如此明顯、直接和嚴重的利益衝突，卻仍沒有向設計中心披露，並非缺乏經驗或疏忽可以解釋，裁定被告所有控罪均成立。

案情指，被告於2019年3月至2020年2月時，就兩個計畫下的4個政府資助的市場推廣項目提供服務，向香港設計中心推薦一間供應商，此外另一間涉案供應商亦就一個網頁更新項目向香港設計中心提交了報價單，涉案合約總值逾39萬元。

被告就此披露其丈夫分別為兩間供應商創辦人及股東，意圖誘使香港設計中心委聘，就3個市場推廣項目及一個網頁更新項目提供服務；及企圖誘使設計中心就另一項目委聘涉案供應商，而導致被告丈夫獲得利益。

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記者：梁錦麟