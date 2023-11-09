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首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況

醫健人物 18:20 2023/11/09

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【健康台專題影片】捐80萬助癌童 28歲楊嘉驃首披露輕生原因及身體狀況

28歲末期胃癌及肝癌患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起全城關注。已出院回家休養的楊嘉驃今日（9日）接受TOPick訪問時，便交代了現時身體最新狀況，以及早前離家嘗試輕生的原因。剛步出鬼門關的Gabriel表示，現已過了當初醫生告之只有6個月壽命的期限，為了未婚妻Christine、 家人及愛錫自己的一班朋友，必定會堅強走下去，並感謝大眾一直對自己的鼓勵，指「自己全部收到晒」！

最新身體狀況

去年被診斷患上末期胃癌及肝癌，一度被傳病危的楊嘉驃接受TOPick訪問時，聲線雖然仍然十分疲弱，但精神及胃口狀況似乎仍然相當不錯，因此出院不久的他便往壽司店大快朵頤食壽司。他透露目前身體狀況尚算穩定，可以如常出街活動，但因為胃部曾經做了手術，會有一些後遺症，如常肚痾及反胃，因此膳食方面要較小心，不能攝取太多高糖食物及碳水化合物。

Gabriel一離開醫院，便急不及待去壽司店大快朵頤。(受訪者提供)

離家輕生原因

面對癌魔的折磨，加上一次又一次治療失敗，楊嘉驃表示過去曾有一段頗長時間陷入嚴重抑鬱，因此曾經離家出走，作出服藥輕生行為。

其實我輕生前已經做了許多化療、免疫治療、手術，但最後仍然被告之「無得醫」只剩下6個月....

楊嘉驃指當日輕生原因，除了很大部分是因為絕望，看不見前路，還因為對治療癌病連帶的副作用，感到十分害怕。經過此事，他亦明白輕生行為會深深傷害愛錫自己的家人，因此承諾從此以後，一定會努力調整自己心態及情緒，與身邊人好好過日子。

餘下日子

對於當初醫生告之只有6個月壽命的期限，楊嘉驃表示目前期限已過，自己亦不清楚還有多少日子？不過，他坦言自己其實並不害怕死亡，又指人生不在乎長短，活得精彩才是最重要，慶幸年青時亦作了許多不同嘗試；他指之前（80萬）捐款已完了他人生助人心願，因此即使突然離世亦沒有太多遺憾！

已過了6個月的期限，現在正本著無期限的心態，過得一日得一日。

未來目標

楊嘉驃指十分希望借自身經歷去鼓勵同路人千萬不要輕言放棄。作為癌症末期患者，經過大大小小不同治療副作用，他明白抗癌路上十分痛苦，很容易便會氣餒，甚至想結束自己的生命。不過，曾經嘗試輕生的他，現時卻對生命有另一番體會，正如他IG所寫： 

正在學習如何在「明天不一定更好」的情況下珍惜明天！

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記者：容惠玲

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