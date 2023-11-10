聖誕打卡｜各大商場推出聖誕活動　夢幻打卡位充滿節日氣氛

▲ 今個聖誕好多夢幻靚靚打卡位！

又到聖誕，又到聖誕，各大商場都紛紛推出活動，並設有靚靚打卡位，讓大家可以在節目相約家人或三五知己到場打卡，過一個充滿節日氣氛的聖誕節！

荷里活廣場 - My Little Pony 40周年華麗聖誕派對

My Little Pony踏入40周年，一眾人氣角色將於2023年11月8日至2024年1月1日期間現身鑽石山荷里活廣場，舉辦聖誕派對，以夢幻又唯美主題化身成大型城堡，邀請大人小朋友齊齊參加華麗的聖誕派對，與大家歡度浪漫又甜蜜的聖誕！

為了慶祝40周年這個重要時刻，特別精選最具代表性的三個不同年代以特色造型閃亮登場，包括Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎你；而Generation 4的Twilight Sparkle（紫悅）及Pinkie Pie（碧琪）則在「閃爍夢幻聖誕城堡」跟你打招呼；然後Generation 5的Sunny Starscout （晴晴星探）就在「浪漫星空館」守候你，全場結集不同小馬角色的可愛造型與鮮明個性，讓大家於今個聖誕盡情打卡！

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德福廣場 - 精靈鞋匠夢工場 瞬間走進北歐童話故事

充滿北歐氣氛的鞋匠屋為了迎接聖誕節的來臨，已經懸掛了閃爍奪目的聖誕裝飾，跟從著哥德式建築設計的彩繪玻璃窗效果在冬日陽光的照耀下閃閃發光，屋頂上蓋滿厚厚白雪像是舖上了糖霜的糖果店，讓人倍感愉悅。

在寒冷的時分，壁爐正燃燒著熊熊柴火，為屋內帶來溫暖，精靈們已經戴上了厚厚圍巾並換上聖誕新裝，有的正在專心地工作，有的正在裝飾屋子，大家各施其工幫助鞋匠準備聖誕節。如此美麗的鞋匠屋洋溢著濃厚的聖誕節日氛圍，像走進了北歐的童話故事當中！

東薈城名店倉 - 聯乘藍精靈打造「Smurfs Up Christmas」



為慶祝《藍精靈》誕生65週年，東薈城名店倉與藍精靈首度聯乘，於2023年11月21日至2024年1月2日期間攜手打造「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，商場將搖身一變成為充滿驚喜的藍精靈聖誕村莊，一眾活潑鬼馬的藍精靈將以全新充滿科幻未來感的聖誕造型登場，讓大家感受藍精靈由漫畫繪本開始至今，歷久不衰的魅力。



藍精靈出沒注意！一眾藍精靈正於聖誕村莊等候大家，準備帶領各位暢遊6大主題區域包括全球首次展出的４米高巨型「藍極光精靈」， 8米高「燈光動感聖誕樹」、沉浸式「『蘑』幻迷離蘑菇屋」及超刺激互動遊戲「藍精靈聖誕大冒險」以及「藍精靈璀璨長廊」節日燈飾！



Citywalk荃新天地 - 冬日呈獻聖誕小鎮

荃新天地將帶您進入「荃新天地聖誕小鎮」，這裡有六大絕美打卡點和玩樂區，讓您享受與小雪人和聖誕小精靈一起度過的異國風情佳節！活動將於11月25日至2024年1月1日舉行，給您盡情遊歷探索和玩樂。

絕對不能錯過的打卡景點包括高達12米的戶外聖誕樹和浪漫飄雪樹燈走廊，夢幻又唯美，絕對是情侶和閨蜜們的最愛！此外，還有5米高的聖誕光影樹屋、節日氣氛濃厚的蒸氣小火車，以及歐美列車模型展覽等等，還有小朋友最愛的雪山滑梯！

最新影片推介：

中港城 - 冬日「聖誕車尾箱環保市集」

中港城將於2023年12月8日起連續4個週末一共11天舉辦「聖誕車尾箱環保市集」，市集位於中港碼頭上蓋，環抱維港美景。由即日起招募車主參予，參加費用全免，鼓勵一眾年青人趁聖誕期間，人人都可以嘗試擺檔售賣自己的文創作品或環保聖誕禮物！



車尾箱市集將會集結售賣文創產品、手工藝品、美食以至遊戲攤檔， 活動期間，中港城更在指定日子為大家預備了大型戶外冬日飄雪匯演及精彩音樂會，場內亦設有多個以回收物料加工打造而成的環保聖誕樹及燈飾裝置，與各位歡度佳節之餘，亦向大眾推廣綠色生活。

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責任編輯：Kiwi Lee