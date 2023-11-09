癌症殺手｜台女星患甲狀腺腫瘤追蹤3年變癌　一文看甲狀腺癌5大症狀

▲ 台灣八點檔女星兵家綺持續追蹤甲狀腺腫瘤達3年，惟近日宣布轉變成癌細胞。

甲狀腺癌雖然不算十分常見，但亦不容忽視。台灣一名八點檔女星近日在網上宣布患上甲狀腺癌，原本以為只需切除癌變部份，但醫生就建議她切除全部甲狀腺，之後終身服用甲狀腺素。

最新影片：

現年49歲的台灣女星兵家綺原本從事空姐，轉戰娛樂圈之後憑八點檔劇集《愛》中的反派角色「何曉莉」人氣飆升。她周三（8日）在Facebook發文，透露自己本身患有甲狀腺腫瘤，並已持續追蹤3年，沒想到最終還是轉變成癌細胞。

兵家綺指，得悉患癌消息後以為只要切除癌變部份就好，但醫生建議「甲狀腺全部切除，終身服用甲狀腺素」。經紀公司則透露她原本就有甲狀腺亢進、甲狀腺腫瘤，一直有持續追蹤，直到最近覆診才發現有癌細胞。而她最近喉嚨、耳朵開始不舒服，晚上會心悸失眠，目前在家等待病床中，預計會在下個月開刀。

何謂甲狀腺癌？

根據醫管局資料，甲狀腺癌為本港十大癌症之一，不太常見，死亡率也較低。患者一般為中老年人，而女性患甲狀腺癌機率比男性高。甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，是一個內分泌組織，負責分泌甲狀腺素在甲狀腺後面的是副甲狀腺，負責分泌副甲狀腺素。

甲狀腺素能調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等，而副甲狀腺素則可以調節身體鈣質、平衡骨骼的鈣質、促進小腸及腎臟吸收鈣質。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。

甲狀腺癌可主要分為四類，發病對象不同，治療方法也可能不同：

1. 乳頭狀癌 (Papillary)：最普遍的一種，多出現於年青女性身上

2. 濾泡狀癌 (Follicular)：第二普遍的一種，大多發生於較年長的人身上

3. 髓質癌 (Medullary)：罕見的甲狀腺癌，家族遺傳的機會較高

4. 退行發育癌 (Anaplastic)：罕見的甲狀腺癌，患者多為60歲以上，癌瘤的生長速度較其他甲狀腺癌快，也不易治理。沒好好治理的乳頭狀癌會演變為此種癌症。

除以上類別外，甲狀腺也可能出現淋巴瘤，屬於非何傑金氏淋巴癌的一種，不過很罕見。

高危一族

據醫管局資料，甲狀腺癌成因仍不清楚，有可能與以下因素有關：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

常見症狀

據醫管局資料，甲狀腺癌常見的徵狀包括：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能會令你忽略或以為是其他疾病，假如你有懷疑，應該到醫生處檢查清楚，以免延誤病情。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣