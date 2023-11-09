  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

癌症殺手｜台女星患甲狀腺腫瘤追蹤3年變癌　一文看甲狀腺癌5大症狀

醫生診症室 18:26 2023/11/09

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

台灣八點檔女星兵家綺持續追蹤甲狀腺腫瘤達3年，惟近日宣布轉變成癌細胞。

甲狀腺癌雖然不算十分常見，但亦不容忽視。台灣一名八點檔女星近日在網上宣布患上甲狀腺癌，原本以為只需切除癌變部份，但醫生就建議她切除全部甲狀腺，之後終身服用甲狀腺素。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

現年49歲的台灣女星兵家綺原本從事空姐，轉戰娛樂圈之後憑八點檔劇集《愛》中的反派角色「何曉莉」人氣飆升。她周三（8日）在Facebook發文，透露自己本身患有甲狀腺腫瘤，並已持續追蹤3年，沒想到最終還是轉變成癌細胞。

兵家綺指，得悉患癌消息後以為只要切除癌變部份就好，但醫生建議「甲狀腺全部切除，終身服用甲狀腺素」。經紀公司則透露她原本就有甲狀腺亢進、甲狀腺腫瘤，一直有持續追蹤，直到最近覆診才發現有癌細胞。而她最近喉嚨、耳朵開始不舒服，晚上會心悸失眠，目前在家等待病床中，預計會在下個月開刀。

何謂甲狀腺癌？

根據醫管局資料，甲狀腺癌為本港十大癌症之一，不太常見，死亡率也較低。患者一般為中老年人，而女性患甲狀腺癌機率比男性高。甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，是一個內分泌組織，負責分泌甲狀腺素在甲狀腺後面的是副甲狀腺，負責分泌副甲狀腺素。

甲狀腺素能調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等，而副甲狀腺素則可以調節身體鈣質、平衡骨骼的鈣質、促進小腸及腎臟吸收鈣質。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。

甲狀腺癌可主要分為四類，發病對象不同，治療方法也可能不同：

1. 乳頭狀癌 (Papillary)：最普遍的一種，多出現於年青女性身上

2. 濾泡狀癌 (Follicular)：第二普遍的一種，大多發生於較年長的人身上

3. 髓質癌 (Medullary)：罕見的甲狀腺癌，家族遺傳的機會較高

4. 退行發育癌 (Anaplastic)：罕見的甲狀腺癌，患者多為60歲以上，癌瘤的生長速度較其他甲狀腺癌快，也不易治理。沒好好治理的乳頭狀癌會演變為此種癌症。

除以上類別外，甲狀腺也可能出現淋巴瘤，屬於非何傑金氏淋巴癌的一種，不過很罕見。

高危一族

據醫管局資料，甲狀腺癌成因仍不清楚，有可能與以下因素有關：

點擊圖片放大
+5
+4

常見症狀

據醫管局資料，甲狀腺癌常見的徵狀包括：

點擊圖片放大
+5
+4

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能會令你忽略或以為是其他疾病，假如你有懷疑，應該到醫生處檢查清楚，以免延誤病情。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

失眠 醫生 治療 癌症 台灣

最高瀏覽

正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
急症室最長等候時間（11月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月09日 時間16:05）