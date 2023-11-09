【教協解散】教協9萬會員均分3億元餘款　每人可獲3190元12月截止登記

▲ 教協今日（9日）公布向會員均分餘款安排。（資料圖片）

香港教育專業人員協會已於前年9月通過解散決議，根據會章及解散決議，餘款將均分予全體會員。教協今日（9日）公布，經過逾2年出售物業、支付遣散費、清還債款，以及核數等，現時餘下約3億元資產，將均分予逾9萬名合資格會員，每人可獲發3,190元。教協表示，待完成均分程序及相關行政工作，將由獨立會計師進行核數，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知，整個過程將於明年內完成。

教協解釋，自通過解散後，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，此外也要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款及籌備均分餘款事宜等，至最近完成，因此現在才進入均分餘款的階段。教協已扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，以及今次均分餘款安排的行政費及銀行手續費等。

根據教協解散決議，合資格會員是指於2021年8月10日、即教協宣布啟動解散程序當天的合資格會員人士（包括會員及榮譽會員），但不包括當日或之後主動提出退會會員，共涉95,240人。

教協表示，各合資格會員今起可選擇透過本地銀行轉賬或劃線支票收取有關款項，由於均分餘款涉及龐大工作量，並確保過程有序和妥善進行，教協理事會已委聘合資格私營機構凱晉企業顧問有限公司處理，並由教協監察過程。各會員今起可於教協網站相關表格進行網上登記。教協將向全體會員發出信件、電郵、手機短訊及透過報章廣告交代均分餘款的具體登記方法，並呼籲會員於12月11日或之前完成登記手續，以支持教協50年歷史的最後一項會務，有序和妥善地完成解散。

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責任編輯：馮琪雅