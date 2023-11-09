【教協解散】教協9萬會員均分3億餘款　每人可獲3190元12月截止登記

▲ 教協今日（9日）公布向會員均分餘款安排。（資料圖片）

香港教育專業人員協會已於前年9月通過解散決議，根據會章及解散決議，餘款將均分予全體會員。教協今日（9日）公布，經過逾2年出售物業、支付遣散費、清還債款，以及核數等，現時餘下約3億元資產，將均分予逾9萬名合資格會員，每人可獲發3,190元。教協表示，待完成均分程序及相關行政工作，將由獨立會計師進行核數，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知，整個過程將於明年內完成。

教協解釋，自通過解散後，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，此外也要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款及籌備均分餘款事宜等，至最近完成，因此現在才進入均分餘款的階段。教協已扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，以及今次均分餘款安排的行政費及銀行手續費等。

根據教協解散決議，合資格會員是指於2021年8月10日、即教協宣布啟動解散程序當天的合資格會員人士（包括會員及榮譽會員），但不包括當日或之後主動提出退會會員，共涉95,240人。

教協表示，各會員今起可於教協網站相關表格進行網上登記（處理分派餘款熱線電話：2583 1168），包括選擇透過本地銀行轉賬或劃線支票收取有關款項。教協指，由於均分餘款涉及龐大工作量，並確保過程有序和妥善進行，教協理事會已委聘合資格私營機構凱晉企業顧問有限公司處理，並由教協監察過程。教協將向全體會員發出信件、電郵、手機短訊及透過報章廣告交代均分餘款的具體登記方法，並呼籲會員於12月11日或之前完成登記手續，以支持教協50年歷史的最後一項會務，有序和妥善地完成解散。

倘完成餘款均分程序及相關行政工作後仍有餘款，教協稱，將按會章及解散決議規定，捐贈予在香港設立的合法教育或慈善相關的機構，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知。

教協在會員信函表示：

經歷半世紀的時光，教協即將正式劃上句號。衷心感謝會員多年來對本會的愛護與支持，祝願大家平安健康。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅