【打擊毒品】警方及海關展開聯合反毒品行動　檢市值逾3.9億元可卡因

▲ 警方及海關展開聯合反毒品行動，檢市值逾3.9億元可卡因。（黃傑偉攝）

警方及海關於11月7日展開聯合反毒品行動，偵破一宗遠洋船貨櫃販毒案，檢獲318公斤可卡因，市值超過3.9億元，並以「販毒」罪拘捕兩名分別19及24歲的男子。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔指，海關接獲舉報，指一艘由南美危地馬拉至目的地約旦，途經香港遠洋輪販毒活動。調查後發現該艘貨船會於11月7日到達香港，海關聯同警方於當日4時登上貨船搜查，在其中3個40呎報稱棉花糖貨櫃發現異樣，海關隨即將3個貨櫃運往葵涌驗貨場以X光檢驗，貨櫃於X光顯影下顯示異像，關員在其中一個貨櫃內，發現9袋包括防水浮燈、浮標及救生衣，仔細搜查後搜獲318磚共重318公斤磚狀物體，經快速測試後證實對可卡因呈陽性反應，案件隨即交警方毒品調查科跟進。

警方毒品調查科高級督察朱紹麟指，警方於本月初接到舉報，指一艘由南美危地馬拉開出至約旦貨船，途經墨西哥後船上職員發現2名形迹可疑男子。警方調查後確定貨船會於11月7日到達香港，警方聯同海關執法部門於當日登船搜查。經海關快速測試後檢獲318磚共重318公斤磚狀可卡因。警方隨即以販毒罪名拘捕船上2名分別24歲香港男子，及19歲厄瓜多爾男子，2人均報稱無業。警方相信2名押運毒品男子，收取數十萬元報酬，於南美途中經快艇登上貨船，暗中帶同9袋串聯毒品，將於途中由2名押運毒品男子，拋入海中等待販毒分子接收。被捕人暫控一項販運危險藥物罪名，將於明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。

警方毒品調查科警司譚威信指，雖然沒有資料證實該批毒品會流入本港，或最終目的地，基於其中一名被捕人為港人，及毒品會途經香港，警方亦都不會姑息。案件顯示警方與海關打擊毒品成效及信心，警方會持續與海關及其他執法部門緊密合作，從源頭打擊阻截毒品流入本地市場。

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記者：黃傑偉