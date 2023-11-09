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靚媽精明眼︱海洋公園萬豪酒店自助餐2人同行6折　任食麵包蟹水蟹粥+免費玩兒童天地

親子好去處 17:54 2023/11/09

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

KKday推出海洋公園萬豪酒店自助餐2人同行6折優惠，任食雪場蟹水蟹粥等美食，更可以免費玩兒童天地。（KKday圖片）

海洋公園是一家大小的假日好去處，日間玩完夜晚食自助餐直落就最滿足了！KKday今日（9日）推出9周年有香港海洋公園海灣餐廳自助餐快閃優惠，2人同行低至6折，包括自助午餐及自助晚餐，還有機會免費進入兒童遊樂天地，讓小朋友盡情放電！

最新影片推介：

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KKday 9周年快閃優惠輪到香港海洋公園海灣餐廳自助午餐及自助晚餐，自助午餐2人同行6折後平均每位$349.5，美食包括︰雪場蟹、麵包蟹、大蜆、翡翠螺、加拿大青口、鮮蝦、黑松露野菌飯、韓式燴牛尾、紫蘇葉炒花甲、芝士黃金雞球、蟹肉蛋白扒時蔬、燒美國西冷牛扒及澳門街水蟹粥等。

至於自助晚餐則有4人行6折及第2位半價優惠，平均每人$549.75起，日韓自助晚餐美食包括︰和牛或龍蝦大阪燒、唐揚炸雞、韓式紫菜燒肉飯卷、韓式燴牛肋條、炮菜牛肉炒年糕、北海道海鮮薄餅、日式鮮蠔釜飯、鮮人參燉牛排骨、深海池魚一夜干、清蒸波士頓龍蝦；海鮮包括雪場蟹、麵包蟹、大蜆、翡翠螺、加拿大青口、鮮蝦等。

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優惠詳情：

預訂日期：2023年11月9日至11月15日23:59
使用日期：2023年11月10日至12月7日
地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳Marina Kitc

【KKday 9 周年快閃限量搶–2人同行6折】
「麵包蟹．炒花甲．西冷牛扒」自助午餐

用餐時間：12:00-14:30
優惠價：$699/2位，平均$349.5位（原價$548位）

【快閃限量搶–第2位半價】
 「麵包蟹．炒花甲．西冷牛扒」自助午餐

用餐時間：12:00-14:30
優惠價：$847/2 位，平均$423.5/位（原價 $548/位）

【快閃限量搶–4人同行6折】
日韓滋味自助晚餐

用餐時間：18:30–22:00
優惠價：星期一至五$2,199/4位起，平均$549.8/位（原價$856/位）
           星期六至日$2,299/4位起，平均$574.8/位（原價$900/位）

【快閃限量搶–第2位半價】
日韓滋味自助晚餐（18:30 – 22:00） 

優惠價：星期一至五$1,325/2位，平均$662.5/位（原價$856/位）
           星期六至日$1,391/2 位，平均$695.5/位（原價$900/位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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