羅密歐與祝英台丨陳茵媺拍劇騷柔軟度弗過選港姐時　三孩之母靠4招令身材零走樣

▲ 陳茵媺弗過選港姐之時。

陳茵媺（Aimee）相隔9年復出參演劇集《羅密歐與祝英台》，已「登四」的陳茵媺可說凍齡有術，比17年前選港姐時更美麗，狀態極佳！

常說沒有醜的女人，只有懶的女人，專心湊女的陳茵媺未有疏於保養，開劇前一年更努力修身，激減10磅。

於《羅密歐與祝英台》裡陳茵媺親身上演打鬥場口，柔軟度驚人，這位三孩之母靠4招凍齡，積極Keep住副靚Body！

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▲ 劇集《羅密歐與祝英台》正播映中！

食得夠營養

Amiee堅持每餐要吃得健康，故她喜愛親自下廚，從其IG可見，Amiee為自己和家人整日式便當、菠蘿炒飯和台式牛肉麵等美食，以少鹽少油少糖為烹調準則。

另外她愛選用天然有機食材，盡量以植物香料代替調味料，Amiee連生日蛋糕也會親自炮製，難怪多年來身型沒走樣。

至於減肥時，Amiee會減吃碳水化合物，多吃肉類有助增肌，此外，她會戒飲高糖飲料，以果汁、無糖咖啡、檸檬茶或水取代，Keep弗之外又可保持肌膚年輕。

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勤做運動不偷懶

Amiee熱愛做運動，當中包括滑水、瑜珈、行山和打拳等，閒時跟老公陳豪一起做重量訓練。

她曾表示即使多忙，每天至少做20分鐘運動，可以有助促進新陳代謝，令肌膚保持光澤。同時，透過運動可舒緩照顧子女時的緊張情緒。

▲ Aimee喜愛做運動！ （取自instagram）

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喜用無添加護膚品

早前一家五口在家睇《羅》劇首播，Amiee無懼素顏上鏡，已經40+的她皮膚緊緻，原來她在護膚方面下不少苦功，Amiee喜愛用無添加成份的護膚品，可降低對皮膚的傷害。

另外，面對毛孔粗大和皺紋等問題時，她會使用維他命A酸調理肌膚狀況，因為A酸有助角質代謝及促進細胞更新，改善皮脂分泌及肌膚彈性。

▲ 素顏的Aimee依然省鏡！ （取自instagram）

樂觀心態是逆齡王道

Amiee經常笑容滿面，予人開朗之感，有研究指出保持樂觀心態對健康和皮膚有莫大影響，長期受壓和負面情緒，影響睡眠質素之外，亦會令人加速衰老！

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