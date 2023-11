5年情斷丨41歲李日朗「被分手」　28歲黃靜藍回復單身泰國散心大解放【多圖】

41歲藝人李日朗(Don)與28歲模特兒女友黃靜藍(Nam)拍拖5年,早前女方單方面向傳媒透露二人已分手,而李日朗日前亦對「被分手」表示仍「搵緊答案」,亦坦承暫時已分開,指大家在不同階段學習、冷靜和思考:「現在就讓大家想清楚,將來跟誰人一起也好,可以走得更遠。」

▲ 李日朗與細13年的黃靜藍5年情告終。(IG圖片)

他直言兩人在溝通上要磨合,自認比對方年長但仍然未夠成熟,分手原因似乎跟年齡相距一大截有關。

【靈戲逼人】劉穎鏇扮「夜蒲索女」瘋狂放電 李日朗演渣男最驚摸Tiffany裙底

最新影片推介:陳茵媺專訪

火辣水著派福利

回復單身的黃靜藍近日飛往泰國旅行,連發兩個帖文分享旅遊點滴。見她除了狂食雞髀及飲椰青之餘,還貼水著照向網民大派福利,來個泰國大解放!

她配以一句英文留言,鼓勵自己要向前看,未知是否跟李日朗的5年情告終有關呢!

Know your worth and onto the next➡️

(了解你的價值並走向下一個)

#泰好天

#我女朋友影相好靚