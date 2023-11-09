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5年情斷丨41歲李日朗「被分手」　28歲黃靜藍回復單身泰國散心大解放【多圖】

娛樂 18:11 2023/11/09

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黃靜藍泰國大解放派福利！

41歲藝人李日朗（Don）與28歲模特兒女友黃靜藍（Nam）拍拖5年，早前女方單方面向傳媒透露二人已分手，而李日朗日前亦對「被分手」表示仍「搵緊答案」，亦坦承暫時已分開，指大家在不同階段學習、冷靜和思考：「現在就讓大家想清楚，將來跟誰人一起也好，可以走得更遠。」

李日朗與細13年的黃靜藍5年情告終。（IG圖片）

他直言兩人在溝通上要磨合，自認比對方年長但仍然未夠成熟，分手原因似乎跟年齡相距一大截有關。

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火辣水著派福利

回復單身的黃靜藍近日飛往泰國旅行，連發兩個帖文分享旅遊點滴。見她除了狂食雞髀及飲椰青之餘，還貼水著照向網民大派福利，來個泰國大解放！

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她配以一句英文留言，鼓勵自己要向前看，未知是否跟李日朗的5年情告終有關呢！

Know your worth and onto the next➡️
（了解你的價值並走向下一個）
#泰好天
#我女朋友影相好靚

原來黃靜藍這輯火辣水著照由女友人操刀，看來今趟旅程是閨密散心之旅。

【就是青春】陳柏宇不向參加者施壓　黃靜藍任「樹窿」曾樂彤做玩樂擔當

網友對美貌與身材兼備的黃靜藍回復單身，表示：「你值得搵個更好嘅男朋友。」亦有不少網民留言大讚其身材弗到爆：「點解成日做飲食節目都仲係咁fit😍」、「犯規」、「泰美艷動人😍😍🔥」、「Thai hot la🔥」

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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