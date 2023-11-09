【消費報道】23機構獲消費權益新聞報道獎　消委會：締造更優質消費環境

▲ （消委會提供）

由消費者委員會主辦的「第23屆消費權益新聞報道獎」頒獎禮今天（9日）舉行，頒發了9個組別合共37個獎項，包括3個年度主題大獎的獎項，以及壓軸獎項「年度大獎 」，分別由23間傳媒機構、社交平台及大專院校奪得。消委會指，獎項旨在表揚在過去一年為消費權益努力的新聞工作者，令消費新聞百花齊放，提高公眾對消費權益的認識與自我保護能力。

今屆報道獎共有42家新聞機構、社交平台及大專院校，提交共373份作品參賽，更吸引10個媒體首次參與，打破歷年紀錄。最後由23間傳媒機構或自媒體奪得37個獎項；有3間新聞機構各奪得4個獎項。

全部獎項包括7個金獎、8個銀獎 、7個銅獎、6個優異獎、3個最佳社群參與獎 、1個最佳表達技巧獎、1個卓越大獎、3個年度主題大獎的獎項，以及壓軸獎項「年度大獎 」，涵蓋9個組別包括專題特寫、調查報道獎、廣播報道獎、新聞攝影獎等。

主禮嘉賓商務及經濟發展局局長丘應樺表示，消委會一直緊貼市場發展，透過進行產品測試、服務實試、市場調查及研究，為廣大消費者提供合時 的資訊，協助消費者作出知情選擇。而傳媒朋友亦一直透過專業和持平的採訪， 探討與消費相關的議題，又廣泛報道消委會的測試、調查和研究結果等消費資訊，讓港府在推動保障消費者權益方面的工作相得益彰，令資訊傳遞更為有效， 有助市民和旅客加強自我保護能力，成為精明消費者。

消委會主席陳錦榮於活動致辭時表示，消委會不時都就不同的議題進行研究及倡議，以保障消費者權益，增强市民自我保護能力，要做到這點，先決條件是必須要讓他們掌握到最新消費新聞及資訊，而資訊是流動的，這有賴媒體的支持和努力。他深信消委會和傳媒機構可以發揮協同效應，做到「1+1 大於 2」，為消費者締造更優質和更有保障的消費環境。

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責任編輯：陳麗娜