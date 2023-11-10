網絡熱話丨遊港後嘲笑港女胸細打扮老土　內地女生同情港男：沒幾個有我胸大

▲ 內地一名女生到香港旅遊後發表豪言，嘲笑港女胸細、打扮老土。

各個地方的人也有其不同的特色，但想不到這會成為被嘲笑的話題。近日，內地一名女生到香港旅遊後發表豪言，表示自己從胸圍、屁股形態及打扮也比港女優勝。言論一出，引起港人極大反應，「訓醒未？港女打扮點會差啊？」

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該名內地女生在個人社交平台透露，剛剛在香港遊玩了一個星期。但是，帖文中她不是就著香港的景點、美食等作出分享，反而針對性地提起香港女生的外形及打扮。

在旅途中，樓主透露自己偷偷地觀察了不少的港女，並且得出一些結論。首先，胸部方面，她認為港女的胸部都比較細小，

就沒幾個胸部有我大的

此外，港女的屁股很「扁」；再來，她認為港女的衣著打扮老土。

隨後，「自信爆棚」的樓主更「同情」起香港男生，意指他們的對象是「微波」、「扁」屁股又不懂打扮的港女。最後，樓主更大膽地留下一句，

怪不得很多香港富豪喜歡我們大陸女生。

嘲諷完，她更加上一個掩嘴哈哈大笑的圖案。

樓主的言論被搬到香港討論區探討，不少港人理性地承認樓主的部分觀點，「以波論波，港女一般無乜波。」但是，對於樓主其他的觀點，基本上大家也是一面倒地「圍插」，「前面嗰部份好認同，後面提到打扮老土就真係好難認同。」、「就咁睇佢ICON（頭像），佢衣著先勁老土。」、「熄咗濾鏡落咗妝先講。」

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責任編輯︰陳珈希