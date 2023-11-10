珠海親子遊丨珠海2日1夜峇里風度假村食玩全攻略　住閣樓木屋+玩盡繩索賽車場

▲ 珠海星樂度露營小鎮十分適合一家大小過來一齊渡過一個愉快的假期！除了配套十分充足，配合到各個家庭的需要之外，最重要的是它可以讓小朋友回歸自然！

聖誕長假期，想一家大小「近近哋」享受異國風情，不妨可以來珠海一趟。「Blogger 劍橋爸 – 育兒成長Fun享」近日就分享，位於珠海的峇里風度假村，提供特色戶外住宿，還有多個打卡及戶外探索空間，度過愉快的「偽東南亞渡假風情」之旅！

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劍橋爸分享，由家中出發往珠海的交通非常方便，先自駕把車泊在港珠澳大橋香港口岸的停車場，他提醒大家必須最少泊車前四小時預約，然後乘坐金巴往珠海。約三十分鐘後便到達橋的另一端，再在口岸轉乘約二十分鐘「滴滴」網約車，前後點對點兩小時內便到達了今次要介紹的露營小鎮！

酒店設備充足美食多樣

渡假村除設有星級酒店外，也有多種不同的特色戶外住宿單位，例如露營車、貨櫃屋、水邊木屋甚至露營營地等等。劍橋爸一家今次選擇的是「閣樓木屋」，全木的用料加上非常有特色的別墅設計仿如置身「偽Bali」(峇里)，充滿東南亞渡假風情！

值得一讚的是，住客在園內可以乘搭免費的電動車往來房間、酒店（自助早餐在酒店餐廳內供應）及小鎮內的不同景點。小鎮內的餐廳選擇十分多，除了基本的快餐、麵食類選擇外，也有只售198元人民幣（約217港元）的二人點心套餐，份量充足，足夠3個大人食飽，以及200元人民幣內的燒烤晚餐。不過，劍橋爸一家當晚在美團app內也找到了附近不少燒烤及中西日等等美食，只需45分鐘便可直送上門呢！

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多個打卡戶外探索空間

小鎮內的主題公園有多款刺激好玩的遊戲設施，劍橋爸特別推介「深海迷宮」，特大多層迷宮、「環海競速」單車賽車場地及「勇氣大本營」繩索設施。另外，位於小鎮另一邊的「海盜船」在晚上亮燈後也非常吸睛，值得大家特意前來打卡到此一遊。

整體來說，劍橋爸覺得這個小鎮十分適合一家大小度假，除了配套充足，配合到各個家庭的需要之外，它還可以讓小朋友回歸自然，通過不同的項目如爬繩索、迷宮找出口等挑戰獲得探險的勇氣，連劍橋爸女兒Elise也能在短短的兩日一夜中不知不覺地成長了不少。

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珠海星樂度露營小鎮

地址：珠海市橫琴粵澳深度合作區環島北路108號

電話：+86 (0) 756 8119 888

圖文授權：劍橋爸 – 育兒成長Fun享

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責任編輯：王明芳