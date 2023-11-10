珠海親子遊丨珠海2日1夜峇里風度假村食玩全攻略 住閣樓木屋+玩盡繩索賽車場
聖誕長假期，想一家大小「近近哋」享受異國風情，不妨可以來珠海一趟。「Blogger 劍橋爸 – 育兒成長Fun享」近日就分享，位於珠海的峇里風度假村，提供特色戶外住宿，還有多個打卡及戶外探索空間，度過愉快的「偽東南亞渡假風情」之旅！
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劍橋爸分享，由家中出發往珠海的交通非常方便，先自駕把車泊在港珠澳大橋香港口岸的停車場，他提醒大家必須最少泊車前四小時預約，然後乘坐金巴往珠海。約三十分鐘後便到達橋的另一端，再在口岸轉乘約二十分鐘「滴滴」網約車，前後點對點兩小時內便到達了今次要介紹的露營小鎮！
酒店設備充足美食多樣
渡假村除設有星級酒店外，也有多種不同的特色戶外住宿單位，例如露營車、貨櫃屋、水邊木屋甚至露營營地等等。劍橋爸一家今次選擇的是「閣樓木屋」，全木的用料加上非常有特色的別墅設計仿如置身「偽Bali」(峇里)，充滿東南亞渡假風情！
值得一讚的是，住客在園內可以乘搭免費的電動車往來房間、酒店（自助早餐在酒店餐廳內供應）及小鎮內的不同景點。小鎮內的餐廳選擇十分多，除了基本的快餐、麵食類選擇外，也有只售198元人民幣（約217港元）的二人點心套餐，份量充足，足夠3個大人食飽，以及200元人民幣內的燒烤晚餐。不過，劍橋爸一家當晚在美團app內也找到了附近不少燒烤及中西日等等美食，只需45分鐘便可直送上門呢！
多個打卡戶外探索空間
小鎮內的主題公園有多款刺激好玩的遊戲設施，劍橋爸特別推介「深海迷宮」，特大多層迷宮、「環海競速」單車賽車場地及「勇氣大本營」繩索設施。另外，位於小鎮另一邊的「海盜船」在晚上亮燈後也非常吸睛，值得大家特意前來打卡到此一遊。
整體來說，劍橋爸覺得這個小鎮十分適合一家大小度假，除了配套充足，配合到各個家庭的需要之外，它還可以讓小朋友回歸自然，通過不同的項目如爬繩索、迷宮找出口等挑戰獲得探險的勇氣，連劍橋爸女兒Elise也能在短短的兩日一夜中不知不覺地成長了不少。
珠海星樂度露營小鎮
地址：珠海市橫琴粵澳深度合作區環島北路108號
電話：+86 (0) 756 8119 888
圖文授權：劍橋爸 – 育兒成長Fun享
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責任編輯：王明芳