順產VS開刀｜老公堅稱有分娩決定權　妻被迫順產：我獨自承擔生產風險

▲ 台灣一名準媽媽原本欲剖腹產生仔，卻遭丈夫反對，認為自己有權決定太太的分娩方式，強迫太太順產。（《BB來了》劇照）

準媽媽無論選擇順產或開刀，都是順應自己身體狀況而定。台灣一名準媽媽原本欲剖腹產生仔，卻遭丈夫反對，認為BB是兩人的結晶品，自己有權決定太太的分娩方式，直指自然生產才是最好，強迫太太順產。

這名人妻在Dcard討論區發帖文表示，當自己發現懷孕後，就開始考慮要順產或剖腹產。由於信仰加上不想順產時有機會導致撕裂傷，經評估後也認為自己能承擔開刀風險，所以希望以剖腹產誕子。可是丈夫卻大表反對，

但另一半（不同信仰）認為自然才是最好，而且他覺得是「我們」的小孩就要他也同意的方式生產。

起初她覺得丈夫沒錯，因為小孩並不屬於自己一個人，後來跟朋友分享事件後被點醒，「怎麼生需要另一半簽同意書嗎？這應該產婦自己決定就可以了吧？」此時她才醒覺，女生在懷孕過程中承擔了很多不適，且同時要承擔生產風險，「那為什麼不能自己選擇要承擔哪一種風險呢？」

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人妻認為自己有身體自主權，不應把一部分歸於丈夫，這是不尊重她，「男生就是不用承擔生產的責任不是嗎？但他覺得他不參與決定就好像我單親單身、不尊重他。」所以人妻才發帖文向網民徵詢意見，究竟生產方式應該完全尊重產婦自身的意願，還是也要尊重先生的意願呢？

網民支持人妻自行決定

帖文一出後引來大批網民討論，網民幾乎一面倒認為人妻有身體自主權，可以自行決定生產方式，但有人也鼓勵兩夫妻再深入溝通，以取得平衡，點擊圖片即睇更多網民意見：

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責任編輯：王明芳