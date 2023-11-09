【傑出人士】中大校董會副主席陳德霖金融界成就卓越　獲頒榮譽社會科學博士　

▲ 陳德霖作為中大校友，畢業後一直從眾多途徑回饋母校，貢獻良多。（陳靜儀攝）

中文大學今日（9日）舉行第92屆頒授學位典禮，中大校董會副主席、金管局前任總裁陳德霖，及中大校董會主席梁乃鵬獲中大頒授榮譽社會科學博士。中大表示陳德霖作為校友貢獻良多，將專業知識薪火相傳。

中大表示，陳德霖「在金融界功勳卓著，為社區積功累德，才學超塵拔俗，行止導德齊禮」。同時他「心繫香港，一直為生於斯，長於斯的城市穩定與繁榮，以及未來發展，盡心竭力」，因此決定向其頒授榮譽社會科學博士。

據中大讚辭指，陳德霖作為中大校友，畢業後一直從眾多途徑回饋母校，貢獻良多，廣為師生敬仰。自2021年起，陳擔任崇基學院董事會主席，今年四月獲委任為中大校董會副主席，亦是中大「環球校友諮詢委員會」的成員；同時，他亦兼任大學工商管理學院榮譽教授及香港金融學院高級顧問，將專業知識薪火相傳。

另外，為表揚梁乃鵬多年來在法律界、商界卓有建樹，並推動本港高等教育持續發展，獲中文頒授榮譽社會科學博士。

▲ 梁乃鵬多年來在法律界、商界卓有建樹，並推動本港高等教育持續發展

中大讚辭指，梁乃鵬於2015年出任中大校董，並於2016至2022年任中大校董會主席，期間與中大教職員、學生及校友組織，保持良好溝通，並推動大學多項重要發展，俾使大學在教研成就方面屢創佳績，包括在他領導下，中大醫院於2021年投入服務，為病人提供優質醫療服務，更於新冠疫情期間，肩負疫苗注射、接收公立醫院轉介患者等重任，舒緩公立醫院沉重壓力。

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記者：梁凱婷