【長者醫療券】醫療券送500蚊方案出爐　獎賞「翌年清」配偶不可共用

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衞生署今日（9日）公布，政府下周一將推出為期三年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，亦即65歲或以上市民使用醫療券1000元於基層醫療用途後，即可獲取額外500元。

政府公布計劃詳情，其中指定的基層醫療用途包括4項，

（一）由已登記參與長者醫療券計劃的西醫、中醫和牙醫提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病服務，例如：健康評估、驗身、篩檢、疫苗注射、慢性疾病管理、牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等； （二）「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，以及治療階段服務； （三）地區康健中心／地區康健站提供的個人化服務和社區復康計劃； （四）香港大學深圳醫院11個指定診療中心和該醫院屬下的健康服務中心所提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務。

2024年年度的獎賞設特別安排，可以由今年11月13日開始累積1千元，累積時限直至下年12月31日。醫療券累積金額可以達8千元，不過獎賞金額的機制則有不同，需要「翌年清」，2024年獲獎賞的500元金額最遲於2025年12月31日領取。

署方亦表示，長者每年獲發的醫療券金額與獎賞金額會分開處理。以獎賞支付的特定基層醫療服務費用不會計算在該年度累積使用的醫療券金額內，即不可「以獎賞換獎賞」，長者所獲得的獎賞亦不可與配偶共用。

為確保公帑得以妥善運用，衞生署會按既定監察機制，嚴肅跟進所有懷疑違規個案，並會採取適當的行動或措施，包括將個案轉交執法機構及／或相關的專業管理局或委員會跟進。

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責任編輯：陳展棋