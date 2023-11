星願奇緣丨迪士尼100周年重頭動畫製作　《魔雪奇緣》班底炮製新片藏大量彩蛋

▲ 《星願奇緣》

迪士尼動畫製作室100周年的新片《星願奇緣》(WISH)由《魔雪奇緣》(Frozen)系列及《奇幻魔法屋》(Encanto)金像班底製作,當中無論故事、主題曲、畫風都一一向迪士尼百年傳統致敬,延續迪士尼一貫的魔幻風格以及主角無懼困難勇於追逐不可能的夢想為主題。

《星願奇緣》靈感源自迪士尼百年來一個讓人富有共鳴的概念——向星星誠心許願。從《木偶奇遇記》、《仙履奇緣》等經典,以至今次的最新作品,主角都有發自內心的願望,在向天空許願的同時,亦推動他們勇往直前奔向夢想。

▲ 《星願奇緣》

樂曲旋律優美

《星願奇緣》WISH的主角雅莎(Asha)為拯救族群而向天誠心許願,獲得擁有無限宇宙能量的Star回應,聯同一隻穿睡衣的山羊華倫天奴,一起以實現夢想的力量與信念展開一場「願望成真」大歷險!

迪士尼多部傳統及新經典,皆有耳熟能詳的主題曲。

不論是《阿拉丁》的《A Whole New World》、《美女與野獸》的《Beauty and the Beast》和唱到街知巷聞的《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》,一一成為洗腦樂章,音樂一響起,腦海中就立即浮現動畫畫面。

▲ 《星願奇緣》

曾執導《魔雪奇緣》的導演基斯畢克(Chris Buck)今次在執導《星願奇緣》亦坦言:「我認為迪士尼歌曲的精神,甚至超越電影本身。」因此今次透過《This Wish》這首主題曲,希望可以傳承迪士尼歷年來的傳統,同時追求新鮮感。

《星願奇緣》請來《西城故事》(West Side Story)金像女星亞莉安娜狄伯斯(Ariana DeBose)聲演女主角雅莎,以及荷里活型男基斯派恩(Chris Pine)聲演國王King Magnifico。

▲ 《星願奇緣》

蘊藏迪士尼作品深遠意義

導演及主題曲創作人大讚為電影傾情獻唱主題曲《This Wish》的亞莉安娜充份體現出雅莎充滿歡樂、活力又傻氣的神髓。

這首全新原創的音樂,在很多方面都蘊藏著迪士尼經典作品的深遠意義。

在畫風方面,《星願奇緣》WISH採用精美細緻的2D手繪風格及悅目的頂尖CG技術融入動畫,更向多位迪士尼經典公主及多處場景致敬,包括《魔髮奇緣》的天燈場景、《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻花園、《美女與野獸》的巨型舞廳、《魔雪奇緣》的城堡露台等,將掀起眾迪士尼迷的回憶殺。

