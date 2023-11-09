  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 20:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】外國天主教領袖聯署籲釋放黎智英　港府︰堅決反對

政治 20:42 2023/11/09

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

港府對外國天主教領袖聯署籲釋放黎智英表示堅決反對和強烈不滿。（資料圖片）

10名外國天主教領袖聯署要求港府立即無條件釋放黎智英。港府表示堅決反對和強烈不滿，敦促該等外國天主教領袖認清事實，立即停止干預香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權。

港府發言人指出，任何人不論其身分為何，企圖干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區法治。作出任何有意圖干擾或妨礙司法公正的行為或發表該等言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

「任何人倡議某類人可以因其身份享有特權，縱使犯法亦毋須被拘捕或面對法律制裁，是完全違反法治精神。包括新聞從業員在內的任何人都必須遵守法律。」

港府發言人表示，就所有涉及黎智英的案件，他充分行使其辯護權和上訴權，由擁有獨立審判權的法庭在公開審訊及聆訊後基於適用法律、事實和證據作出裁決和判刑（如有），而判刑理據亦已在公開的判刑理由書中詳細解釋。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【港區國安法】外交部駐港公署促英美停止干預香港司法
16:48 2023/09/27
【港區國安法】外交部駐港公署促英美停止干預香港司法
【港區國安法】港大評議會通過「悼念」刺警案疑兇　4港大生認煽惑各囚2年
16:08 2023/10/30
【港區國安法】港大評議會通過「悼念」刺警案疑兇　4港大生認煽惑各囚2年
【港區國安法】美國會法案列49人制裁名單　司法機構：續按司法誓言履職、無懼威嚇
17:45 2023/11/03
【港區國安法】美國會法案列49人制裁名單　司法機構：續按司法誓言履職、無懼威嚇

你可能感興趣

【港區國安法】外交部駐港公署促英美停止干預香港司法
16:48 2023/09/27
【港區國安法】外交部駐港公署促英美停止干預香港司法
【港區國安法】港大評議會通過「悼念」刺警案疑兇　4港大生認煽惑各囚2年
16:08 2023/10/30
【港區國安法】港大評議會通過「悼念」刺警案疑兇　4港大生認煽惑各囚2年
【港區國安法】美國會法案列49人制裁名單　司法機構：續按司法誓言履職、無懼威嚇
17:45 2023/11/03
【港區國安法】美國會法案列49人制裁名單　司法機構：續按司法誓言履職、無懼威嚇
制裁 港區國安法 國安法 天主教 黎智英 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
急症室最長等候時間（11月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月09日 時間16:05）