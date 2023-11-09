【港區國安法】外國天主教領袖聯署籲釋放黎智英　港府︰堅決反對

▲ 港府對外國天主教領袖聯署籲釋放黎智英表示堅決反對和強烈不滿。（資料圖片）

10名外國天主教領袖聯署要求港府立即無條件釋放黎智英。港府表示堅決反對和強烈不滿，敦促該等外國天主教領袖認清事實，立即停止干預香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權。

港府發言人指出，任何人不論其身分為何，企圖干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區法治。作出任何有意圖干擾或妨礙司法公正的行為或發表該等言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

「任何人倡議某類人可以因其身份享有特權，縱使犯法亦毋須被拘捕或面對法律制裁，是完全違反法治精神。包括新聞從業員在內的任何人都必須遵守法律。」

港府發言人表示，就所有涉及黎智英的案件，他充分行使其辯護權和上訴權，由擁有獨立審判權的法庭在公開審訊及聆訊後基於適用法律、事實和證據作出裁決和判刑（如有），而判刑理據亦已在公開的判刑理由書中詳細解釋。

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記者：戴朗希