【精神健康】教育局呼籲全港學校本月辦精神健康日　盡快審視功課量

▲ 學生精神健康問題再度引起社會關注。（資料圖片）

學生自殺個案近月趨增，學生精神健康問題再度引起社會關注。教育局今日（9日）臨時呼籲全港學校在本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，盡快為學生提供精神健康推廣活動，包括提倡學校認真審視學生功課量、測考評估安排，以及小息和午膳時間，並舉辦「精神健康日」等，以加強學生適應力和抗壓力。

教育局副秘書長蘇婉儀今日在「局中人語」網誌撰文，局方同日向全港中小學校長發通告推出多項措施加強推廣校園精神健康，均提到過去數年疫情為社會帶來前所未有的挑戰，學生復常時仍需時間適應轉變，開學後面對測考也可能感到壓力，故希望多管齊下提升學生精神健康。

教育局提到，為協助學校營造接納和關愛的文化，以及加強學生適應力和抗壓力，呼籲全港學校在本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，盡快為學生提供多元化校本及班本精神健康推廣活動。大行動3大方向包括「釋出空間 聯繫互動」、「關懷自己 關懷別人」及「營造班級團結 正向氛圍」，局方建議學校認真審視學生功課量、學校測考評估安排及小息和午膳時間，以及增加學生體育活動的機會，確保學生有足夠作息時間和空間進行有益身心的活動，與其他師生互動，以增強聯繫感和提升快樂指數及精神健康。

教育局亦建議學校舉辦「精神健康日」，協助師生和家長學習放鬆及照顧個人身心健康，例如在校園設置「精神健康角」或「紓緩教室」，提供讓學生感到安全和輕鬆的空間；學校可鼓勵師生平日互相做出「關懷的手勢」，如「畀心」或支持手勢。另建議班主任多進行班本活動，增強學生聯繫感，透過建立師生間緊密和互信的關係，讓學生更安心地表達情緒及主動求助。

至於施政報告提出本學年起逐步推出適合不同學習階段的精神健康素養資源套，今率先發布高小版，涉及6節課教材套，以及鬆弛練習和故事繪本。

小學校長陳淑儀坦言，開學後發生多宗「不愉快事件」，料當局希望盡快推動學界採取相應行動，相信學校可按校情調整功課及測考量，又指局方提出不少活動建議，方便學校參考，她亦關注教師有沒有額外空間跟學生建立關係。

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記者：馮琪雅