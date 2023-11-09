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【長者醫療券】慢病計劃7醫生不接納長者醫療券　市民宜先查閱醫生參與名單

社會 21:52 2023/11/09

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政府今個月宣布，慢性疾病共同管理計劃將於下周一推出，年滿45歲或以上市民，如確診糖尿及高血壓，可以經康健中心註冊家庭醫生，65歲或以上人士可以用長者醫療券支付計劃的各項共付額（包括診症、護士診所、專職醫療和化驗服務)。

截至今日(9日)，共有395醫生參與慢病計劃。不過TOPick翻查醫務衛生局網頁，有7名參與慢病計劃的醫生，並未有接納使用醫療券，涉及的醫生分布於油尖旺、北區、大埔及中西區。市民如希望以醫療券支付「共付額」，宜先留意家庭醫生是否接納使用。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，相信不接納醫療券的醫生只佔少數，不過由於市民於地區康健中心登記家庭醫生的時候，或需要使用至少一年或更長時間，市民如希望兩個計劃共同使用，以管理健康，應小心留意醫生參與的計劃，長遠最好由政府鼓勵未參與醫療券醫生，盡快參與。

另一方面，388名參與醫療券的醫生當中，各有13名、以及100名。未參與疫苗資助計劃及大腸癌篩查計劃。彭鴻昌認為，政府推廣家庭醫生計劃，目的是希望市民各項公私營計劃亦同時參與，「參與慢病計劃、同時打埋左流右肺針、做埋大腸癌篩查」，認為政府日後應逐步鼓勵醫生，參與所有計劃，以鼓勵市民維持健康及預防疾病。

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記者：陳展棋

 

 

 

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