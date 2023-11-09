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【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場多6隻豬驗出非洲豬瘟病毒　漁護署銷毀場內全數逾5,600隻豬

社會 22:01 2023/11/09

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（資料圖片）

漁農自然護理署周二（7日）公布，元朗流浮山一個豬場有豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒，署方昨（8日）再到該豬場抽取37頭豬隻樣本作進一步檢測，發現其中6頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署今早派遣約30名人員到該豬場，銷毀場內全部5,600多頭豬隻，銷毀的豬隻會運往新界西堆填區棄置。

漁護署指，會安排場內清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。另外，署方周二亦抽取該豬場3公里內其他3個豬場的豬隻樣本，結果均對非洲豬瘟病毒呈陰性反應，目前亦無收到豬隻有異常情況的報告，而為審慎起見，漁護署仍然禁止上述3個豬場運出任何豬隻，直至另行通知。

漁護署稱，會繼續密切監察本地豬場，在有需要時進行檢測，亦已通知所有農戶，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署，同時強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。今次個案並不影響本地屠房運作及整體活豬供應。

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責任編輯：黃小冰


　

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