免費好去處︱智樂遊樂車11月進駐堅尼地城　免費任玩繩網攀石板+光影遊戲

▲ 智樂遊樂車進駐堅尼地城。

近日本港天氣轉涼，家長可以多帶小朋友到戶外遊玩。以「到處走、到處遊」為主題的「智樂遊樂車3系」，將於11月18日至19日進駐堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，在由發展局及草圖文化聯辧的堅農夜市中，為親子帶來自由遊戲的好玩體驗，更有期間限定的光影遊戲，而且費用全免，今日下午1時起接受報名，有興趣家長萬勿錯過。

「智樂遊樂車3系」是一架5.5噸貨車，全車經精心改造，橙色的耀目車身貼上精緻的設計圖像，揭示內裏多款度身訂製的遊戲組件，包括攀爬木台、木板、繩網及攀石板，可供攀爬、走動和跳躍。車身一角內置固定的小閣樓，可隨意爬上爬落，別具趣味。

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智樂遊樂車將於11月18日至19日進駐堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，每日下午3時至晚上9時，今次更將新增期間限定的光影遊戲，在6時15分後的時段推出，詳情如下：

日期：2023年11月18及19日（星期六及日）

時段：下午3時至4時15分、或4時30分至5時45分、或6時15分至7時30分、或7時45分至9時

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

前往方法：港鐵堅尼地城站C出口，向海濱步行約6分鐘即達

對象：3至12歲小朋友及其家長（活動的年齡設定是以兒童的基本能力為參考，唯每位小朋友的發展程度有別，家長可因應孩子的能力和喜好而再行決定參加與否）

名額：每個時段共33個家庭名額；每個單位最多3人（小朋友最多2人），必須由最少1位成人陪同參與

費用：完全免費

遊戲內容：一架5.5噸貨車演變出一個好玩的移動遊樂空間，加上靈活多變的遊戲組件，提供休閒的玩樂體驗

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參加方法

有興趣家長可於網上報名，星期六及日共8個時段均由11月10日（五)下午1時開始（報名連結），如果已登記帳戶的家長想加快程序，可登入報名系統後，在「我的帳戶」版面點擊「更改帳戶資料」，便可預先資料輸人資料；正式報名時便可減省程序，從而增加成功報名的機率。

如果之前未有登記帳戶，可以先申請帳戶（按此連結）再報名，家長可隨意選擇其中一個時段，唯報名後將不接受更改，成功報名者將於同日獲發送電郵同知。

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責任編輯：林愛娜