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湯馬戀丨何依婷公布閃婚牽連馬國明？　婚事講足一年被轟唔夠愛靚湯

娛樂 10:28 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

馬國明無辜被牽連！

馬國明跟湯洛雯（靚湯）早前到法國拍攝婚照，一對新人將於12月底在東南亞舉行小型婚禮，「馬湯聯婚」一切從簡，只宴請80位賓客出席。

TVB當紮小花何依婷日前突公佈婚訊，公開戀情兩個月就閃婚，網民將講足一年的「馬湯聯婚」作比較，準人夫馬國明無辜被牽連！

準新娘湯洛雯丨靚湯飛韓國開告別單身派對　湯洛雯騷靚腿馬國明畀like

（陳慧安攝）

「準人夫」馬明高EQ回憑

事緣何依婷公佈婚訊之後，不少網民到其社交平台留言，祝福依婷將升呢人妻，但有某網友留言：「現在只要港星一聲不吭的結婚，就會有聯想到馬明」，接著有人和應：「就是，結了一年，還懶神秘，真是夠了」。

隨即有網民反問馬國明是否已結婚，有人即答道：「她的意思是聯想到馬明這個反例子，話結婚搞了一年還沒結。」某網民更誇張到說：「感覺馬不是很喜歡湯，但是湯很喜歡馬」，「我也感覺，馬都不結婚，一直是湯在媒體說。」 但亦有網民反指覺得靚湯不著急出嫁。

對於無辜被牽連，馬明回覆TOPick說：「我哋兩公婆開心咪得囉……唔使理人哋……」，足見準人夫EQ超高。

何依婷日前公佈閃婚！ （取自instagram）

湯馬戀丨湯洛雯貼旅行相晒Fit爆身材　馬國明透露海外婚禮詳情

婚事由靚湯揸弗

今年元旦日，馬國明跟湯洛雯於IG宣佈訂婚，更透露婚禮於年底前舉行，其後每次出席活動時，二人均被追問婚禮細節。

早前出席TVB節目巡禮時，馬國明被問到忙於拍攝，婚事方面如何幫忙，他即以「老婆」稱呼湯洛雯。

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他說：「她已經安排了很多東西，我只幫她處理一些瑣碎事，例如兄弟姊妹團的衣服。（已定了誰是兄弟姊妹團？）這些要問我老婆，因為她說只可以說到婚照，她笑我像吃了『誠實豆沙包』，婚禮詳情暫時不想對外公布。」

記者指他甚麼也以「老婆」先，問到是否對方決定所有事？馬明說：「對呀！我相信大部份人的婚禮以太太想法為先，男士甚少構想個婚禮儀式是怎樣，通常也是女士較多。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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