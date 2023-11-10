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蝨患危機︱網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港　專家教4招外遊防蝨

食用安全 11:17 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

網民搭機鐵驚見床蝨疑蝨患襲港，專家教4招外遊防蝨。

床蝨問題愈演愈烈，人心惶惶，擔心蝨患會隨旅客襲港。不巧，有網民乘搭機場快線時就發現，座位上有床蝨蹤跡，香港恐已淪陷！

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網民在Facebook專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文，呼籲一句「唔好坐機鐵.......已入侵」。從配圖可見，機場快線的座椅上有一隻床蝨；而帖文下的留言區，亦有其他網民上載同樣在機鐵座椅背的縫隙中，發現床蝨蹤跡。

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網民熱議：好快惹開晒

機鐵上出現床蝨的消息引起網民關注，不少人表示蔓延現象恐怖，「好快惹開晒」、「快啲通知，機鐵要消毒啦」；也有人擔心外遊會不小心將床蝨隨行李帶回家，届時將非常麻煩：「俾佢咬一啖，分分鐘要痕癢三星期以上，而且會惹到周圍都係」、「要有排執屋，煩到嘔」。另外，還有人提醒，床蝨除了可能經「重災區」韓國襲港，日本、中國内地也有蝨患跡象，要小心處理網購物品。就相關事件，港鐵已回覆TOPick記者查詢，詳文【見此】

專家專家教外遊防蝨貼士

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。針對蝨患問題，有網民提問，若外遊後返家，應如何清潔行李？ 撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時，就有提醒入住酒店的旅客，做好防蝨3招：

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此外，空姐藍海寧過去也曾撰文分享指，酒店是最易被床蝨纏上的高危地點。因為酒店房間多數鋪上地毯，而地毯正是蝨子最喜愛的繁殖地之一。她指為免床蝨鑽進行李篋轆，有些機艙服務員會將行李篋放在浴缸裏，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走，或者放在行李架。

TOPick亦幫大家綜合消委會及專家意見指，要消滅床蝨/木蝨，還有以下幾種辦法：

  • 吸塵器處理
  • 蒸氣噴射
  • 清洗紡織品
  • 熱力處理
  • 化學防治
  • 環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅。如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣

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