【強積金】Red MR拖欠70名員工強積金供款　積金局指已追回93萬元

▲ 連鎖卡拉OK店Red MR紅人派對涉嫌拖欠70名員工9月份強積金供款。（資料圖片）

連鎖卡拉OK店Red MR紅人派對涉嫌拖欠70名員工9月份強積金供款，積金局指至今已接獲5宗相關投訴，並正在調查中，又強調高度關注事件，會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

Red MR紅人派對由BMA Catering Management Limited（BMA）經營。積金局證實，該公司有屢次拖欠強積金供款紀錄。積金局曾主動介入及作出調查，自今年7月，成功為約120名受影響員工追回約$93萬的供款及附加費，主要涉及2023年4月至8月的供款。

根據積金局的紀錄，BMA仍未為約70名員工繳交今年9月份的強積金供款，涉及金額約$14萬，積金局現正要求該公司補交有關供款及附加費，否則會向法庭作出民事申索，為受影響員工追討拖欠的供款。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線2918 0102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。

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記者：黃穎津