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婆孫情深丨小儀發文悼念婆婆　最後道別：我哋會乖，請你放心

娛樂 11:19 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

小儀發文悼念婆婆。

著名DJ小儀今天（10日）於社交平台貼出黑白照悼念剛剛離世的婆婆，與婆婆感情深厚的她用文字表達其思念之情。

照片中的小儀緊抱着婆婆，齊齊望鏡頭帶笑留影。

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小儀發文道別婆婆

小儀於IG貼出與婆婆的合照，撰文抒發個人感受。

多謝婆婆。🤍🤍🤍

昨晚趕到醫院 你已經走了⋯⋯
一切都可以唔痛喇，你可以舒服啲喇。
本來諗住今日下午去探你，但已經遲咗，對唔住，我冇及時再抱一抱你。
婆婆，你喺我心中，係一位可愛魔術師，你變出好多不可能畀我哋。
唔知你仲記唔記得我同你嘅秘密：甲蟲指甲鉗🤍🤍我永遠都會記得你點變畀我🐞
多謝婆婆 再見婆婆
我哋會乖 請你放心

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婆孫情深

小儀曾於訪問中透露婆婆是年初二生日，因此新年期間一般都會留在香港跟她慶祝。

她曾表示二十多歲時到婆婆家拜年時經常會被長輩催婚，不過隨着其年紀逐漸增長，親友如今不會再催婚，並笑言自己已被他們放棄。

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