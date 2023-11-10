婆孫情深丨小儀發文悼念婆婆　最後道別：我哋會乖，請你放心

▲ 小儀發文悼念婆婆。

著名DJ小儀今天（10日）於社交平台貼出黑白照悼念剛剛離世的婆婆，與婆婆感情深厚的她用文字表達其思念之情。

照片中的小儀緊抱着婆婆，齊齊望鏡頭帶笑留影。

【抗癌鬥士】阮小儀被二人真愛打動落淚 陳積榮未婚妻走出傷痛：覺得放低咗

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

小儀發文道別婆婆

小儀於IG貼出與婆婆的合照，撰文抒發個人感受。

多謝婆婆。🤍🤍🤍 昨晚趕到醫院 你已經走了⋯⋯

一切都可以唔痛喇，你可以舒服啲喇。

本來諗住今日下午去探你，但已經遲咗，對唔住，我冇及時再抱一抱你。

婆婆，你喺我心中，係一位可愛魔術師，你變出好多不可能畀我哋。

唔知你仲記唔記得我同你嘅秘密：甲蟲指甲鉗🤍🤍我永遠都會記得你點變畀我🐞

多謝婆婆 再見婆婆

我哋會乖 請你放心

【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講 趙學而見工忘記準備履歷資料

最新影片推介：陳茵媺專訪

婆孫情深

小儀曾於訪問中透露婆婆是年初二生日，因此新年期間一般都會留在香港跟她慶祝。

她曾表示二十多歲時到婆婆家拜年時經常會被長輩催婚，不過隨着其年紀逐漸增長，親友如今不會再催婚，並笑言自己已被他們放棄。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R