給孩子的夢想插上騰飛的翅膀　香港天才教室側記

每個孩子都是上天的恩賜，他們都帶著各自不同的使命來到我們身邊。 在他們的身體里都埋著一顆小小的“種子”，這是一顆名叫“夢想”的神奇“種子”。

隨著孩子們一天天的長大，夢想的“種子”也在慢慢地生根發芽。 種子“在孩子們身體里拼命地生長。 可是該往哪裡生長？該如何快樂地生長？這些問題困擾著“種子”，困擾著孩子和父母們，也困擾著我們的社會。 為了解決這些問題，香港的「天才教室」橫空出世，其辦學初衷和教育理念就是在這個教育內卷的社會中為學生和家長提供亟需的説明。

在天才教室創始人Kenneth 馬驫先生及創始人團隊們都相信「天才是培養出來的」，根據我們多年的實踐此信念也得以了證明。兒童就是天生的科學家、充滿創意的發明家和嚮往智慧的探索家，孩子們總是對身邊的世界充滿了好奇，也對未來有著無限美好的憧憬。 説明孩子們實現他們的夢想，是天才教室每一個教育工作者畢生的使命。

“天才絕非天生，而靠後天培養。 ”

天才教室相信每個孩子都有潛力成為未來各個領域的先鋒人物。 他們為孩子請來世界頂級名校的教授和熱情敬業的狀元老師，他們還為孩子提供設備先進的實驗室和精心設計的課程。 孩子們在名師的指導下，藉助高端的軟硬體設備，通過動手實驗完成主題課程學習。 在天才教室學習，成為孩子們享受知識盛宴的一大樂事！

有關研究發現，兒童對科學世界的好奇和求知欲會隨著年齡的增長而逐漸減弱。 因此，把握孩子的黃金時期，培養孩子學習科學，成為每個家長必須高度重視的事情。 學習科學最高效的方法，就是通過動手做實驗。 對於年紀越小的孩子，效果越明顯！

天才教室聯合美國、英國、德國、日本等世界各地的專家教授，經過多年的理論研究和實踐，提煉並融合了科學、科技、工程、藝術和數學等領域，打造出獨一無二的跨學科培養大綱，為亞洲兒童及青少年構建了一個全面的STEM學習體系，培養並開發3至18歲的學生對 STEM的學習熱情和潛力！

天才教室將前沿科技資訊與和先進教學理念相結合，孩子們學習知識不再枯燥乏味、效率低下。 在完成天才教室的課程學習后，孩子們在IGCSE、IB、A-Level、AP、SAT等公開考試中游刃有餘，獲得A*的優秀成績也不再是難事！

為了進一步完善學習體系，天才教室還邀請了大量的行業專家加入進來，設計研發了200多個科學主題和5000多個科學動手實驗及主題課程。 這種項目主題式學習模式強調動手實踐、批判性思維和合作精神，從而讓每個孩子們都培養出自主學習、重視創新的內驅力。 孩子們在實踐中學習，在經驗中反思，最終成為富有創造力、獨立思考能力和實踐能力的天才少年！

天才教室的科學課程包括了物理、化學、生物等基礎應用型學科。 好奇心是人類原始的學習動力。 天才教室就是從激發孩子們的好奇心入手，通過大量動手與動腦結合的生動實驗課，讓孩子們領略到科學的神奇魅力。 眾所周知，向幼兒灌輸對生物學、化學和物理學的理解是一項具有挑戰性的任務，很少有教育中心能夠成功，因為需要大量的軟硬體投資和涉及對科學知識的基本性質的認識。 在天才教室，他們努力通過激發孩子們的好奇心來解決這個問題，主題包括從地質時間尺度上的動植物進化到矽片上積體電路的設計和製造的學習，從細胞微生物學到天體物理現象的探索，從人體呼吸系統到分子化學的研究，天才教室的課程涵蓋了物理、化學、生物等多學科，並且實現了跨學科的互動式教學，讓孩子們體會到了前所未有的學習樂趣和體驗。 天才教室投入數千萬元打造的各類科學實驗室，設備先進齊全，讓孩子們的實驗變得直觀、有趣。 天才教室有200多個科學主題和5,000多個實驗，真正體現了科學、技術、工程和數學（STEM）的核心概念。 在天才教室的課堂中，無論孩子表現出什麼樣的早期偏好，都能找到覺得有趣的主題，讓孩子在好奇心的趨勢下，自主探索神奇的科學世界，從而獲得屬於自己的科學知識體系。

天才教室的電腦科學課程努力啟發學生了解他們應該知道的計算機科學相關的內容和背後的原因，以激發他們對電腦科學和AI技術的興趣。 將來每個學生都會以不同的方式遇到不同的AI技術，那麼為什麼我們不抓住機會在他們年輕時培養他們對電腦科學和人工智慧的好奇心呢？從動手遊戲到了解計算機和機器人技術的複雜運作，再到編碼、應用程式和網路開發，天才教室可以滿足孩子的所有需求。 他們不僅努力涵蓋IGCSE考試的資訊通信技術和計算機科學理論，而且更努力為孩子們提供實踐活動，確保他們成為未來的電腦科學和人工智慧方面的專家，讓孩子們在未來的人工智慧時代贏得先機。

天才教室的數學課程同樣與眾不同。 眾所周知，數學是自然科學的基石，但同時，數學又是一門很容易陷於枯燥乏味的學科。 天才教室開創性地將數學與科學融合貫通，帶領學生在科學應用中探索數學的奧秘，解決了“數學何用”和“數學何為”的難題，讓孩子們體驗完全不同於傳統的數學教學新模式，快速掌握數學學習的技巧和真諦。 市場上沒有一家教育機構能夠保證讓學生們喜歡上數學，並且能真正學好數學，但Kenneth說，他的團隊敢這樣說：我們一定能讓孩子們發自內心愛上數學，並且在這一快樂學習的過程中真正學好和掌握這門基礎學科的核心技巧。 敢做這樣的擔保，相信他們一定有著不為外人所知的獨門秘笈和教學絕技吧！

此外，天才教室也開辦有獨一無二的投資理財主題課程。 在中國內地和港澳地區，很多富裕階層的孩子從小享受著優渥的物質生活，但很多孩子對於財富的來源、保持、增長、籌劃等都缺乏認知，也很難體會父母創造財富的不易。 為此，天才教室創造性地開設了兒童投資理財課堂，從商業學、會計學、經濟學和金融科技四個板塊給孩子們講述財富的故事，教導孩子體會財富的不易，掌握財富的密碼。

走出天才教室，我們深深的感受到與未來連結的教育的真實模樣，也找到了困擾我們的難題的解決方案。 和傳統的課堂“填鴨式”教學截然不同，天才教室讓孩子在玩中學，並創造性地運用“專案式”學習法，激勵學生像科學家或工程師那樣去探索式學習，注重培養學生的科學思維能力、知識遷移與應用能力及解決問題能力。 在天才教室的課堂中，孩子們不僅享受學習，對科學產生極大的興趣，更能因科學知識和科學思維而受益終生！

家長朋友們，請為孩子的夢想插上騰飛的翅膀，讓夢想的種子在天才教室的陪伴下自由快樂地生長！這裡必將為孩子們的夢想和未來創造無限可能！



(特約)