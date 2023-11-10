北上藝人丨細細粒挑戰北京「名物」吃到嘔　陳嘉佳由演員轉型做吃播成隱形富婆【多圖】

▲ 吃播唔易做！

曾為TVB藝人的「細細粒」陳嘉佳早年轉戰內地發展，做直播帶貨狂吸金，因而闖出名堂，其抖音帳戶擁逾130萬粉絲追蹤，人氣高企。肥嘟嘟的身型成為陳嘉佳的標記，高峰期她曾直迫300磅。

去年4月，細細粒開始減肥更明顯見成效，一年激減近80磅。她持續進行減肥計劃，9月曾分享7天減近20磅的日誌，利用運動及控制飲食，現時體重落至200磅，比起高峰期減約100磅！

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挑戰北京「名物」

細細粒未有瘦身成功而放棄當吃播，向來幾乎任何食物都能放進口的她，近日終於遇到難題。

在最新影片中，她挑戰北京傳統小食老北京豆汁，起初還以一副輕佻樣子表示：「來到北京，一定要來嘗試挑戰一次北京的豆汁兒。真的有這麼難喝？這玩意不就是個豆漿？」

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細細粒聞到豆汁的氣味，已經擺出反白眼、嘔吐的表情，更邊喝邊打冷顫：「真臭呀！是真的臭呀！這玩意真的臭呀！」其後以油炸鬼搭配起來，才能勉強吞下去，後來找來工作人員一起挑戰，最終喝到嘔吐在桌上。

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新西蘭+杭州擁物業

細細粒自從由演員轉型到內地當吃播，吸金力十分驚人，目前在世界各地均擁物業。

她曾拍片自認是隱形富婆，公開位於新西蘭基督城逾10萬呎獨立花園別墅，以及杭州2000呎豪宅內部環境，兩間大屋裝潢風格截然不同，可見她是個有品味和文藝氣息的人。

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