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開心速遞丨蘇韻姿傳與高層珍姐鬧翻　 Andrea親講「回家」無望傳聞

娛樂 11:35 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

有傳蘇韻姿與高層珍姐鬧翻！

「三姨 熊心如」蘇韻姿（Andrea）已久未在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中亮相，今年初的劇情講到心如選擇跟「TT」朱天梯（梁証嘉飾）到歐洲公幹，也被指是劇情安排是讓心如「離家」。

有傳心如一角不能「回家」是因為Andrea得罪曾勵珍（珍姐），Andrea昨日（11月8日）現身音樂劇《我們的青春日誌》宣傳時就開腔回應！

【開心速遞】蘇韻姿隻身來港選美追夢　Andrea與愛犬相依為命盡顯母愛【有片】

蘇韻姿：我只可以話公司好鍚我

Andrea接受傳媒訪問時坦言：「一路公司都好鍚我，我都一路好感激公司畀我嘅所有機會啦，個個都教我好多嘢，我係一個人嚟到香港，咩人都冇，係公司畀咗呢一家人我回家」。

她強調自己與公司保持良好關係，當被問到與珍姐鬧翻一事，她就稱公司很愛錫她、給予她很多機會，並指對相關傳聞「得啖笑」。

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未有 「回家」日子

Andrea又向粉絲派「定心丸」，指自己與TVB仍有一段很長時間的合約，並透露已獲安排新的工作。

至於何時回歸《愛‧回家之開心速遞》？Andrea指自己未有「回家」的日子，並說：「屋企點都係屋企嚟，點都要返屋企嘅。」

另外，《開心速遞》的劉丹、單立文、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、陳浚霆、古佩玲，也有向參演音樂劇的Andrea送上花籃，足見眾人感情要好！

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學霸港姐

現年30歲的Andrea在加拿大多倫多長大，興趣廣泛的她曾學過中國舞、鋼琴、小提琴、單簧管、芭蕾舞、爵士舞、甚至話劇和默劇，會講法文。

她從小就在加拿大接受教育，未有在香港讀過書，對廣東話認識近乎零，直至2016年返港參選港姐，都只是識「上」、「下」及自己的姓名。

後來參演處境劇《開心速遞》，她因中文程度太差而經常NG，一度壓力大而爆喊。最後，她將中文劇本拼上拼音死記硬背，並在同劇演員協助下，終於完成拍攝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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