【床蝨危機】傳機鐵綫座椅驚現床蝨　港鐵：未發現相關昆蟲已高溫清潔列車

▲ 有網民在機場快綫列車上，懷疑發現床蝨蹤影。

床蝨危機近期由法國及英國傳至韓國，韓國多個城市床蝨為患。而近日就有網民在機場快綫列車上，懷疑發現床蝨蹤影，引起大批市民關注。

港鐵回覆TOPick記者查詢表示，昨晚（9日）約9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，未有發現車上類似照片中顯示的昆蟲。公司即時將該列列車收回車廠作徹底檢查及清潔，在清潔過程中未有發現。該列車昨晚經已進行高溫深層清潔。

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公司早於外國開始傳出爆發的床蝨問題時，作出風險評估及制定方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，並定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衛生。

公司會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。港鐵續指，公司亦會於本周起，為所有機場快綫列車、高鐵列車（港鐵動感號）、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。

港鐵強調，不論床蝨經任何途徑流入香港，作為香港公共運輸的重要一員，會守好每一個環節，為乘客提供安全清潔的乘車環境。公司有一套既定的程序按時進行清潔，所有列車每晚均會進行清潔，亦會定期進行滅蟲工作，以確保乘車環境衛生舒適。

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記者：黃穎津