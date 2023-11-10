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防蝨患︳床褥拉鏈鎖扣一招防床蝨　全方位保護套裝限時優惠  

休閒消費 10:55 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

床褥品牌推出「床褥保護套限時優惠」優惠活動。

床蝨危機由法國、英國傳至亞洲地區的韓國，爆發蝨患，由於韓國是港人熱門旅遊地，專家提醒大有機會傳至香港，要作預防準備，提早為家居睡眠環境做足安全健康也是必須，英國高級床褥品牌斯林百蘭（Slumberland）即時推出「床褥保護套限時優惠」，為大家提供優質睡眠。

斯林百蘭的PRO Max拉鏈式床褥保護套，配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，是一體化、自鎖式拉鍊對接設計，透過獨特拉鏈設計及鎖扣的雙重保護方式，可確保致敏原、床蝨等無法經拉鏈進入或逃離床褥，床褥衛生更充足，而且拉鍊設安全裝置，不會容易意外打開。

拉鏈式床褥保護套

這款拉鏈式床褥保護套，採用MicroOne專利面料以提供最大保護，4面防水設計及超卓透氣功能，熱氣和濕氣能有效排出，以打造舒適乾爽睡眠。而專利面料纖維縫隙小至一微米，能阻隔床褥上的致敏原、床蝨及塵蟎，與防蟲拉鏈鎖扣相輔相乘。

此外，產品達到美國疾控中心最高防護等級4級（CDC Level 4）防護標准，證實能有效阻隔新型冠狀病毒的穿透床褥，全方位帶來健康睡眠。（折實價$893起。）

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