高效溫書︱放學不立即做功課　虎媽3種高效學習法成就兩兒考入麻省理工

▲ 男生和弟弟都考上了MIT！

11月是中小學考試測驗的季節，讀書未必要死記硬背，只要用對方法就能事半功倍！內地虎媽就用3個高效讀書法將兩個兒子都推上了麻省理工，兒子笑言中了媽媽的套路，不過兒子就大讚這3個方法真的比去補習班好用100倍，這3個方法第一是放學回家不立即做功課。第二是5+5法則及第三自製錯題本。

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該名內地男生在小紅書「麻省理工暢老師」中分享虎媽的高效溫書法，他和弟弟都考上了世界第一的美國麻省理工大學(MIT)，他大讚媽媽說:

很多人說我們真出息、真能幹，這不是我們能，是老媽讓我們能。

這3個高效溫書法如下:

1.放學不會立即做功課

男生指媽媽從來不讓他們放學回家就馬上做功課。因為這個時候孩子已經學了一天了，實際上知識沒有完全的掌握吸收，腦子裡就是一團漿糊，做功課時的錯誤率肯定特別高。媽媽當時就叫他用這個方法，每天放學回家，先在腦子裡把當天學過的內容過一遍「電影」(想一次)，而時間不用長10分鐘，然後再讓他把這些知識點再給她講一遍。

男生後來發現教別人太難了，必須自己先給整理得特別明白，就這麼養成了每天先過「電影」(想一次)再給媽媽講，最後才做功課。後來他發現效率比上來直接做功課要高得多，為什麼呢？因為每次給媽媽講完之後，他對於這個知識結構的理解就特別透徹，不用一邊做功課，一邊翻書查效率自然就高。

2.5+5法則治好拖延症

很多小孩都有拖延症，口頭先答應，但要多次催促才會去做。男生指自己小學的時候特別愛看卡通片，總是拿看電視來逃避做功課，這個時候媽媽就給他5+5的法則。

5+5的法則就是5秒鐘加5分鐘，操作起來就是深呼吸倒數5秒鐘，然後馬上將拖著沒做的事立刻開始做5分鐘。男生後來發現，媽媽這個套路很有用，「讓我不知不覺地進入專注狀態，一個又一個的5分鐘徹底治好了我的拖延症。」

3.自製錯題本

男生指在暑假期間被媽媽強逼下整了個錯題本，結果一開學考試數學就進步了20分，後來他才明白錯題本的核心叫做「複盤」。媽媽當時跟他說「不能什麼都寫進錯題本，只要這道題你連續3次錯才能寫進去，連續3次都錯表示你沒有解題的思路和方法，那你就把它放進錯題本。

釐清了答錯的思路後，媽媽就會帶著他們一起分析，找到解題公式，考試就再不出錯了，還有一點很重要的事，考試之前溫習時間都花在錯題本上和最根本的公式和思路上，這樣複習效率才最高。

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責任編輯︰王明芳