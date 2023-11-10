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床蝨危機丨巴士6大高危藏蝨黑點　滅蟲公司揭1類私人物件增惹蝨風險

食用安全 12:54 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

巴士6大高危藏蝨黑點，1類私人物件增惹蝨風險。

床蝨危機直捲全球多國，引致人心惶惶，更影響港人外出意欲，憂心床蝨會隨公共運輸交通工具上傳播開去，令屋企「失守」！有滅蟲公司便於社交平台發文，指平時市民所搭的巴士隨時為床蝨溫床，更列出巴士上的6大藏蝨黑點，指相關位置平日未必會頻密清潔，容易令床蝨匿藏，市民「搭程巴士就可能中招」。

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滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」於facebook發文，以「『數下床蝨匿邊度』搭程巴士就可能中招」為題，指出平日所搭的巴士其實暗藏「惹蝨」回家風險，稍一不慎，市民便會「惹蝨入屋」。此外，帖文又指出巴士上6大藏蝨黑點，其實多不為人留意，而且不會頻密清潔，因此很容易便成為床蝨蛋的高頻率溫床地段。市民一旦不以為意，床蝨可能便會爬到身上或背囊，從而「惹蝨入屋」。

巴士上6大藏蝨黑點

  • 座位扶手（黑色類較黃色扶手更受床蝨歡迎）
  • 扶手
  • 安全帶
  • 座位靠窗邊的盲點倒映位置
  • 充電插蘇位置
  • 座位底

帖文又指香港「地方小， 擴散速度快」，床蝨問題本來已經很嚴重，而且「已存在很久了，停了一陣子，近十年又復發」，雖然冬天較不活躍，但其實都會咬人，「數量多得會同夏天無異 一樣咬死人」。

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責任編輯：羅嘉欣

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