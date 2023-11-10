【床蝨危機】機管局每日消毒客運大樓座椅及行李認領轉盤　高風險範圍加倍滅蟲

▲ 機管局每日消毒客運大樓座椅及行李認領轉盤。（資料圖片）

床蝨危機近期由法國及英國傳至韓國，韓國多個城市床蝨為患，不少市民關注床蝨會否經海外往來傳入本港。機管局表示，一直非常重視機場環境清潔衛生，包括定期進行滅蟲等工作。香港國際機場暫時並未發現床蝨問題。

機管局已與衞生署溝通，根據當局指引加强機場清潔及消毒工作，包括每天利用高溫蒸氣清潔客運大樓座椅和消毒行李認領轉盤，地毯亦會進行深層清潔。此外，亦會在高風險範圍加倍滅蟲次數。機管局亦會加強檢查各高風險設施，並要求清潔承辦商一旦發現床蝨，必須即時通報。



機管局亦已聯同衞生署及食環署，於高風險地區航班的抵港閘口派發宣傳單張，加強對抵港旅客預防床蝨的宣傳。此外，機管局亦已向機場同業發出通告提供預防床蝨資訊，呼籲一旦發現床蝨必須及時通報港口衞生署；又已安排講座由食環署人員向機場同業講解預防床蝨措施。



機管局會繼續與衞生署、食環署、航空公司和機場同業保持緊密溝通，留意事態發展，必要時會繼續加強防範措施。

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記者：黃穎津