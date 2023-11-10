【育兒煩惱】統計養大小孩要數百萬　流傳幾十萬窮養法被嗆：教育才是大事

▲ 養大一個小孩要過百萬。

常言道，養大一個小孩要幾百萬。近日，台灣有網友把這個話題搬到討論區作深入探討，更分享了坊間流傳出的3個養兒模式，分別為窮養、正常養及富貴養，洗費由幾十萬元到數百萬元，範圍非常闊！

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首先，該名網友把看到的一個養小孩花費統計表分享出來，表中列明養育一個小孩由出生到讀大學花費如何。整個養育過程計算主要分為5個階段，已包括了衣食住行、補習費、保險費等基本開支。就以下所出，養大一個小孩約20年，總花費要達570萬台幣（約137萬港元）。

0到6歲：180萬新台幣（約43萬港元）

政府資助小學：108萬新台幣（約26萬港元）

政府資助中學—初中：72萬新台幣（約17萬港元）

政府資助中學—高中：90萬新台幣（約22萬港元）

政府資助大學：120萬新台幣（約29萬港元）

不止如此，樓主更分享了一個在坊間流傳的有趣3大養育模式，以下洗費包括出生到完成大學。

第一，窮養模式。媽媽生產完不用到月子中心、自己／親友帶小孩、小孩不用補習、讀公立學校等，總洗費約為260萬新台幣（約62萬港元）。

第二，正常養育。媽媽生產完到月子中心休養、小孩在學齡前有到托兒中心、有補習、讀非公立學校，這樣總開支約為800萬新台幣（約192萬港元）。

第三，富養。給小孩買名牌衣服、請補習老師上門、送出國讀中學／大學等，總洗費超過1200萬台幣（約288萬港元）。

看到此，樓主忍不住慨嘆養育一個孩子的負擔非常大，更與網友們討論應該用什麼模式才是好，

想問大家覺得你是窮養、富養、正常養？還有你要花多少錢才敢生一個小孩呢？

帖文一出，引起網友熱烈的討論。想不到，普遍的留言也不是回答「多少錢」才夠，「有錢也不想生，單身就很好」、「如果知道自己沒辦法給孩子好的生活，我不會窮養，我寧願不生～」、「800萬自己存著不香嗎？」；更有網友指出，不是錢多錢少的問題，「小孩不是只有給他錢就好了吧」、「經濟是一回事 教育才是大事！」

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責任編輯︰王明芳