【終極上訴】公院醫生休息日工作獲償毋須徵稅　終院裁定稅局上訴得直

▲ 立法會醫學界前議員梁家騮。（資料圖片）

終審法院早前裁定公院醫生休息日及法定假期候召可獲補假或補水，立法會醫學界前議員梁家騮因此獲賠償約170萬元，惟被稅務局將賠償額納入薪俸稅計算，早前於高院提出上訴獲勝，稅局上訴被駁回，早前向終審法院提出上訴，終院今 (10日)頒下書面判詞，裁定上訴得直。法官於判詞指，梁家騮早前獲賠償約170萬元是源於他以僱員身份行事，賠償是在其基本月薪之外所支付，有關入息並未曾被課稅，不會造成雙重徵稅。

終院今於判詞指，答辯人梁家騮早前獲賠償約170萬元是源於他以僱員身份行事，並應醫管局的要求，隨時準備前往醫院。此外，醫管局有責任在假期時替醫院安排人手，故即使答辯人沒有被召往醫院，但仍以候召的形式為醫管局提供了服務。最後，答辯人在合約訂明假期和休息日，可被視為未來僱員與醫管局簽訂服務合約的誘因。

就答辯人早前指出賠償金額是因為權利受損所致，法官認為，儘管在被廢除的僱傭合約下，因權利受損所致的款項無須課稅，涉案僱傭合約亦從未終止，答辯人就候命日子獲得報酬的權利，並沒有否定或廢除其條款。

終院指答辯人要求醫管局向他支付補償，並非廢除合約權利，而是履行該等權利的要求。終院又指，對賠償金額徵稅不會招致雙重徵稅，該金額是答辯人失去休息日和假期的補償，是在答辯人基本月薪之外所支付，因此該入息並未曾課稅，裁定稅局上訴得直。

高院及上訴庭早前分別裁定答辯人梁家騮獲賠償的170萬元，並非因僱傭合約機制下而衍生，而是因其休息日及法定假期被剝奪而獲得，故此不應被徵稅。上訴人稅務局局長，提出爭議的法律議題為，根據《稅務條例》(第 112 章)第 8 條，為補償僱員因僱主要求在休息日和假期工作，而喪失合約規定的權利而向僱員支付的金額是否屬於「從受僱工作所得的入息」。

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記者：林育慧