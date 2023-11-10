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特殊病毒︱美國首現「吸血鬼病毒」　寄生吸食同類有助研發抗病毒療法

食用安全 13:09 2023/11/10

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美國首現「吸血鬼病毒」！寄生吸食同類有助研發抗病毒療法。

「吸血鬼」電影不少見，但原來世上竟存在一種「吸血鬼病毒」，近日首次在美國土壤中被發現。而研究人員及現，該「吸血鬼病毒」有可能為當前各種大流行病毒，提供抗病毒治療的新方向。

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根據英國《每日郵報》、《The Science Times》等媒體報道，馬里蘭大學巴爾的摩縣分校（University of Maryland, Baltimore County, UMBC）及聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）研究團隊，在馬里蘭州和密蘇里州的土壤樣本中，首次發現一種特殊病毒，被稱為「吸血鬼病毒」 （Vampire Viruses），即附著在其他病毒上以自我複製的病原體。

「寄生吸食」同類畫面曝光

實際上，研究人員早在幾十年前已知道「吸血鬼病毒」的存在，但這是第一次在美國本土土壤中發現。「吸血鬼病毒」會附著在其他經由土壤傳播的病毒「頸部」，即病毒的蛋白外殼（capsid）與尾部連接的部分，並表現出類似於吸血鬼吸食血液的行為，進行自我複製。UMBC生物學家、研究主要負責人之一Tagide deCarvalho對此現象表示驚嘆：

當我看到它時，我簡直不敢相信。沒有人見過噬菌體或任何其他病毒，會附著在另一種病毒上。

點擊圖片放大
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有助研發抗病毒療法

研究被發表在《國際微生物生態學會期刊》。研究團隊指出，吸血鬼病毒會令宿主體內的病毒進入休眠狀態，作用可以殺死感染牲畜和農作物的病毒，但同時也會破壞土壤中原本有益的病毒。研究團隊將進一步研究，認為「吸血鬼病毒」特質有可能為當前各種大流行病毒，提供抗病毒治療的新方向。

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責任編輯：羅嘉欣

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