特殊病毒︱美國首現「吸血鬼病毒」　寄生吸食同類有助研發抗病毒療法

▲ 美國首現「吸血鬼病毒」!寄生吸食同類有助研發抗病毒療法。

「吸血鬼」電影不少見,但原來世上竟存在一種「吸血鬼病毒」,近日首次在美國土壤中被發現。而研究人員及現,該「吸血鬼病毒」有可能為當前各種大流行病毒,提供抗病毒治療的新方向。

最新影片:

根據英國《每日郵報》、《The Science Times》等媒體報道,馬里蘭大學巴爾的摩縣分校(University of Maryland, Baltimore County, UMBC)及聖路易斯華盛頓大學(Washington University in St. Louis)研究團隊,在馬里蘭州和密蘇里州的土壤樣本中,首次發現一種特殊病毒,被稱為「吸血鬼病毒」 (Vampire Viruses),即附著在其他病毒上以自我複製的病原體。

「寄生吸食」同類畫面曝光

實際上,研究人員早在幾十年前已知道「吸血鬼病毒」的存在,但這是第一次在美國本土土壤中發現。「吸血鬼病毒」會附著在其他經由土壤傳播的病毒「頸部」,即病毒的蛋白外殼(capsid)與尾部連接的部分,並表現出類似於吸血鬼吸食血液的行為,進行自我複製。UMBC生物學家、研究主要負責人之一Tagide deCarvalho對此現象表示驚嘆:

當我看到它時,我簡直不敢相信。沒有人見過噬菌體或任何其他病毒,會附著在另一種病毒上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有助研發抗病毒療法

研究被發表在《國際微生物生態學會期刊》。研究團隊指出,吸血鬼病毒會令宿主體內的病毒進入休眠狀態,作用可以殺死感染牲畜和農作物的病毒,但同時也會破壞土壤中原本有益的病毒。研究團隊將進一步研究,認為「吸血鬼病毒」特質有可能為當前各種大流行病毒,提供抗病毒治療的新方向。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:羅嘉欣